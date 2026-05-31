Hà Nội dự kiến phát triển xe đạp điện, xe máy điện công cộng trong vành đai 1

TPO - Trong nỗ lực hiện thực hóa vùng phát thải thấp trong khu vực vành đai 1, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển hệ thống giao thông phi cơ giới, đường sắt đô thị và thí điểm các mô hình xe máy điện công cộng.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội". Theo nội dung tờ trình, thành phố sẽ triển khai các giải pháp về hạ tầng trong vùng phát thải thấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Hà Nội hiện đã áp dụng thí điểm xe đạp điện công cộng, hướng tới phát triển hệ thống giao thông xanh.

Hệ thống hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng sẽ được tập trung phát triển đồng bộ. Các giải pháp cụ thể bao gồm đẩy mạnh tiến độ đường sắt đô thị, đưa vào vận hành hệ thống xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến sẽ phát triển mạng lưới xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện công cộng, kết hợp xây dựng các trạm sạc điện, trạm đổi pin cùng các điểm trung chuyển phù hợp.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng, Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình biện pháp áp dụng cụ thể cho vùng phát thải thấp. Quy định mới sẽ từng bước hạn chế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời dành sự ưu tiên cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới.

Để đảm bảo hiệu quả thực thi, thành phố sẽ thiết lập hệ thống giám sát, kiểm soát phương tiện và xử lý vi phạm hành chính. Toàn bộ dòng phương tiện ra vào vùng phát thải thấp sẽ được quản lý thông qua hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), kết hợp với hệ thống biển báo, hạ tầng giám sát và cơ sở dữ liệu quản lý.

Song song với các biện pháp kiểm soát, thành phố sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm khuyến khích chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng. Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cũng sẽ được tổ chức rộng rãi để người dân và doanh nghiệp chủ động thực hiện các quy định của vùng phát thải thấp.

Theo kế hoạch, Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 sẽ được UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra ngày 2/6.

