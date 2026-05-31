Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội dự kiến phát triển xe đạp điện, xe máy điện công cộng trong vành đai 1

Phùng Linh

TPO - Trong nỗ lực hiện thực hóa vùng phát thải thấp trong khu vực vành đai 1, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển hệ thống giao thông phi cơ giới, đường sắt đô thị và thí điểm các mô hình xe máy điện công cộng.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, TP Hà Nội". Theo nội dung tờ trình, thành phố sẽ triển khai các giải pháp về hạ tầng trong vùng phát thải thấp nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

693a921908dcb36fd59fa3c0.jpg
Hà Nội hiện đã áp dụng thí điểm xe đạp điện công cộng, hướng tới phát triển hệ thống giao thông xanh.

Hệ thống hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng sẽ được tập trung phát triển đồng bộ. Các giải pháp cụ thể bao gồm đẩy mạnh tiến độ đường sắt đô thị, đưa vào vận hành hệ thống xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến sẽ phát triển mạng lưới xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện công cộng, kết hợp xây dựng các trạm sạc điện, trạm đổi pin cùng các điểm trung chuyển phù hợp.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng, Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình biện pháp áp dụng cụ thể cho vùng phát thải thấp. Quy định mới sẽ từng bước hạn chế các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời dành sự ưu tiên cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới.

Để đảm bảo hiệu quả thực thi, thành phố sẽ thiết lập hệ thống giám sát, kiểm soát phương tiện và xử lý vi phạm hành chính. Toàn bộ dòng phương tiện ra vào vùng phát thải thấp sẽ được quản lý thông qua hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), kết hợp với hệ thống biển báo, hạ tầng giám sát và cơ sở dữ liệu quản lý.

Song song với các biện pháp kiểm soát, thành phố sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm khuyến khích chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng. Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cũng sẽ được tổ chức rộng rãi để người dân và doanh nghiệp chủ động thực hiện các quy định của vùng phát thải thấp.

Theo kế hoạch, Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 sẽ được UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra ngày 2/6.

Phùng Linh
#Hà Nội #xe máy điện #giao thông xanh #hạ tầng #phát thải thấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe