Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dự án cầu Ngọc Hồi tăng vốn, Hà Nội đề nghị điều chỉnh đầu tư

Thanh Hiếu

TPO - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng thêm 74 tỷ đồng, đồng thời cập nhật phạm vi địa giới hành chính và nguồn vốn thực hiện một số hạng mục.

Trước đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 27/HĐND ngày 29/4/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Tuy nhiên, do một số thay đổi nên UBND thành phố đề nghị điều chỉnh, cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết 27, dự án được triển khai tại huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); nay điều chỉnh thành các phường, xã: Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng (Hà Nội) và Phụng Công, Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

h6.jpg
Công trường thi công cầu Ngọc Hồi

Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) với kinh phí 175 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; nay được điều chỉnh thành: Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận các xã Phụng Công, Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) với kinh phí 249 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hưng Yên.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 11.918 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 27 (khoảng 11.844 tỷ đồng).

Về lý do điều chỉnh, UBND thành phố cho rằng trước đó Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND thành phố. Trong đó có nội dung: “Đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB (dự án thành phần 1); xây dựng đường song hành (dự án thành phần 2) và phần kinh phí còn thiếu của dự án thành phần 3”.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh còn phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thành phố thực hiện năm 2025.

Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai bên cầu dài khoảng 7,5km. Trong đó, phần thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km và phần thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km. Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, mặt cắt rộng hơn 32m.

Hiện tại, các nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục kỹ thuật. Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2028.

Thanh Hiếu
#Cầu Ngọc Hồi #Chủ trương đầu tư #Hà Nội #Hưng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe