Dự án cầu Ngọc Hồi tăng vốn, Hà Nội đề nghị điều chỉnh đầu tư

TPO - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng thêm 74 tỷ đồng, đồng thời cập nhật phạm vi địa giới hành chính và nguồn vốn thực hiện một số hạng mục.

Trước đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 27/HĐND ngày 29/4/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Tuy nhiên, do một số thay đổi nên UBND thành phố đề nghị điều chỉnh, cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết 27, dự án được triển khai tại huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); nay điều chỉnh thành các phường, xã: Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng (Hà Nội) và Phụng Công, Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi

Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) với kinh phí 175 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; nay được điều chỉnh thành: Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận các xã Phụng Công, Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) với kinh phí 249 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hưng Yên.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 11.918 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 27 (khoảng 11.844 tỷ đồng).

Về lý do điều chỉnh, UBND thành phố cho rằng trước đó Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND thành phố. Trong đó có nội dung: “Đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Hưng Yên chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB (dự án thành phần 1); xây dựng đường song hành (dự án thành phần 2) và phần kinh phí còn thiếu của dự án thành phần 3”.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh còn phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thành phố thực hiện năm 2025.

Theo thiết kế, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai bên cầu dài khoảng 7,5km. Trong đó, phần thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km và phần thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km. Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, mặt cắt rộng hơn 32m.

Hiện tại, các nhà thầu đang gấp rút thi công các hạng mục kỹ thuật. Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2028.