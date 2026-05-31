Thế giới

Vì sao Tổng thống Mỹ Trump đột ngột siết điều khoản đàm phán với Iran?

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã siết chặt các điều khoản đàm phán hoà bình với Iran, sau khi tỏ ra thất vọng với tốc độ phản hồi của Tehran về các đề xuất trước đó.

6a1bbb0b20302756566fd765.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã tỏ ra lo ngại về các điều khoản trong thoả thuận liên quan đến việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, và thất vọng về tốc độ phản hồi của Tehran đối với các đề xuất trước đó. Do đó, các điều khoản đã được sửa đổi nhằm mục đích gia tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo Iran.

Hãng tin Axios, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ, cho biết ông Trump muốn đưa thêm “những chi tiết cụ thể hơn” vào văn bản về thời điểm và cách thức Mỹ sẽ thu hồi kho uranium làm giàu của Iran.

Trước đó, ngày 28/5, hai nước được cho là đã nhất trí về một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 thêm 60 ngày, và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Một ngày sau, ông Trump triệu tập các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao đến Phòng Tình huống của Nhà Trắng.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 30/5, Tổng thống Trump cho biết ông quyết tâm đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời” để đảm bảo “sẽ không có vũ khí hạt nhân” ở Iran.

Ban đầu nói rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận, nhưng sau đó trong cùng cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng ông “đang vội vì giá xăng đang tăng”. Ông đe dọa sẽ “tung đòn chốt hạ bằng quân sự” nếu Iran không nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ.

Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là không thể thương lượng, và phủ nhận việc nước này tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Các quan chức Iran cũng loại trừ khả năng giao nộp uranium làm giàu cho Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ “phản bội ngoại giao”, nói rằng áp lực quân sự sẽ không buộc Iran phải nhượng bộ. Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định, nước này sẽ không thỏa hiệp về các quyền chủ quyền của mình.

RT
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ - Iran #đàm phán hoà bình Mỹ - Iran #vũ khí hạt nhân #eo biển Hormuz

