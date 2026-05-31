Thi thể trơ xương được phát hiện ở gành đá ven biển Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương cùng một số mảnh quần áo mục nát, vừa được phát hiện tại khu vực gành đá ven biển Bãi Ngắn (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 31/5, Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính một thi thể được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/5, một số ngư dân khi đến khu vực gành đá ven biển thuộc Bãi Ngắn đã phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng liền trình báo cơ quan chức năng.

1000030332-6438-3209jpg.jpg
Thi thể phân hủy, chỉ còn lại bộ xương mắc kẹt trong gành đá.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra ban đầu, thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương cùng một số mảnh quần áo phai màu, mục nát.

Nạn nhân được xác định sơ bộ là nam giới. Khu vực phát hiện thi thể là gành đá ven biển hẻo lánh, ít người qua lại.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ vụ việc.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc vụ việc, kịp thời cung cấp cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra.

#thi thể #phân hủy #gành đá ven biển #Khánh Hòa

