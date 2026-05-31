Xe đầu kéo bất ngờ bị cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Phùng Quang

TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, một xe đầu kéo chở vật liệu bê tông bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 31/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận và xử lý một vụ cháy xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tại Km35 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Nam - Bắc, một xe đầu kéo chở vật liệu bê tông bất ngờ bốc cháy dữ dội.

anh-chup-man-hinh-20-01.jpg
Lực lượng chức năng huy động xe chuyên dụng đến dập lửa.

Phát hiện sự cố, tài xế kịp điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp bên phải trước khi ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phần đầu xe.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cũng phối hợp phân luồng giao thông, lắp đặt các thiết bị cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần đầu xe đầu kéo bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

