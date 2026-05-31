Tuổi trẻ TPHCM hứng khởi mang 'Mùa hè số' vào hè tình nguyện

TPO - Điểm mới trong hoạt động tình nguyện hè năm nay là Thành Đoàn TPHCM cùng Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai mô hình hoạt động “Mùa hè số”, đến nay đã có 479 đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” với gần 8.200 chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Sáng 31/5, tại Công viên Văn Lang (phường An Đông), Thành Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em “Vui hè trên Thành phố Bác”.

Dự chương trình có: Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên thành phố.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy TPHCM đến dự và động viên các hoạt động ra quân tình nguyện hè của thanh niên thành phố. Ảnh: Quốc Thanh

Thanh niên TPHCM hào hứng bước vào mùa hè tình nguyện với các chương trình, chiến dịch ý nghĩa. Video: Gia Trần

Việc này góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện cùng nhau hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương, tổ chức ngày hội “Điểm chạm số”, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số và phổ cập kỹ năng số cho người dân…

Hưởng ứng lễ ra quân, tuổi trẻ thành phố cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn như phát động Tháng cao điểm “Vui hè trên thành phố mới”, tổ chức sân chơi, lớp học kỹ năng, phổ cập bơi, trao học bổng, chăm lo thiếu nhi, thực hiện các công trình an sinh xã hội, kết nạp đoàn viên - đảng viên mới và triển khai các hoạt động tình nguyện tại cơ sở.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng ông Đặng Minh Thông (bìa trái) xem các sản phẩm công nghệ tại lễ ra quân.

Thành Đoàn TPHCM chính thức khởi động các hoạt động tình nguyện hè 2026 sáng 31/5.

Thích ứng linh hoạt trước những yêu cầu mới

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM - cho biết, trong suốt 1/3 thế kỷ đã qua, với tinh thần lên rừng xuống biển, thanh niên thành phố đã bước vào những mùa hè tình nguyện, chia sẻ, cống hiến và trưởng thành, từ những lớp học xóa mù chữ đến những công trình thiết thực nơi vùng sâu vùng xa.

Từ đó, phong trào thanh niên tình nguyện của thành phố đã không ngừng lớn mạnh, xây dựng nên những thương hiệu tình nguyện rất đỗi quen thuộc mỗi dịp hè đến: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, Hành quân xanh, Gia sư áo xanh.

Anh Hải cũng nhấn mạnh điểm đặc biệt trong phương thức hoạt động tình nguyện khi gần 1 năm trước, trong những ngày đầu thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ thành phố đã bước vào một mùa hè đặc biệt: mùa hè số - là sự thích ứng, kết nối và đồng hành cùng thành phố trong không gian phát triển mới. Trong bối cảnh đó, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thành phố không chỉ được duy trì, mà còn mở rộng hơn về địa bàn, lực lượng và nguồn lực.

“Chính từ mùa hè đặc biệt ấy, phong trào tình nguyện của thanh niên thành phố tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ và khả năng thích ứng linh hoạt trước những yêu cầu mới: trở thành phương thức hiệu quả để tổ chức Đoàn tập hợp thanh niên và góp phần đưa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống bằng những công trình, phần việc cụ thể”, anh Ngô Minh Hải khẳng định.

Nối tiếp truyền thống đó, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, tình nguyện đối với các bạn học sinh sinh viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, TPHCM, Thành Đoàn thực hiện nghi thức triển khai mô hình “Mùa hè số”. Ảnh: Quốc Thanh

Nhấn mạnh việc ngày 19/5 vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - cho biết thành phố đang đứng trước vận hội mới với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, quản trị đô thị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong hành trình đó, tuổi trẻ phải là lực lượng tiên phong, xung kích, mang khát vọng xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, sáng tạo, hiện đại, nghĩa tình, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đánh giá cao việc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Thành Đoàn thành phố triển khai mô hình “Mùa hè số” - hoạt động rất sát với tinh thần Nghị quyết 09.

Ông cũng mong mỗi chiến sĩ tình nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, đến với nhân dân bằng sự chân thành, trách nhiệm, tinh thần phục vụ tận tụy trong mỗi công trình, phần việc.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè thành phố đã trao 60 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo phường Bình Tiên tặng quà cho thiếu nhi trên địa bàn phường.