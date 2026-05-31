Ngày hội lan tỏa năng lượng tích cực của thanh niên công nhân Phú Thọ

TPO - Ngày 31/5, tại Phú Thọ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026. Chương trình là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

﻿ ﻿ Đông đảo thanh niên công nhân chứng kiến các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Tham dự ngày hội có: Ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng hơn 2.000 thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thanh niên công nhân là lực lượng lao động trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với khoa học công nghệ và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian qua, tổ chức Đoàn - Hội các cấp đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề, kiến thức và bản lĩnh cho thanh niên công nhân. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh để người lao động trẻ yên tâm làm việc và cống hiến.

“Thông qua Ngày hội Thanh niên công nhân, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thanh niên công nhân trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất”, anh Lâm nhấn mạnh.

Công nhân, lao động tỉnh Phú Thọ được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại ngày hội.

Được khởi xướng từ năm 2023, chuỗi Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống thể chất, tinh thần, trang bị kỹ năng sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

Sau ba năm triển khai, chương trình đã đến với 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 119.000 lượt thanh niên công nhân tham gia; tổ chức gần 48.500 lượt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; triển khai hơn 350 gian hàng bình ổn giá cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ người lao động.

Tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức lễ khánh thành công trình không gian thể thao thanh niên "Tiếp năng lượng - Bừng sức trẻ".

Tại Phú Thọ, ngày hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.000 thanh niên công nhân, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, pickleball, teambuilding và cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân”. Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị cũng được tổ chức, trong đó giải đặc biệt là một xe máy trị giá 20 triệu đồng.

Ban tổ chức trao quà hỗ trợ cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026.

Chia sẻ tại chương trình, bà Phan Thị Phương Nhung - Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững TCP Việt Nam cho biết, doanh nghiệp tự hào khi bước sang năm thứ tư đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai ngày hội. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần và tiếp thêm động lực để thanh niên công nhân phát triển bản thân, gắn bó với công việc và đóng góp cho xã hội”, bà Nhung nói.

Các cán bộ Hội, Đoàn tiêu biểu tại các khu công nghiệp tại Phú Thọ được tuyên dương vì có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên công nhân.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao Bằng khen cho 9 thanh niên công nhân tiêu biểu đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Phú Thọ; đồng thời trao quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.