Tết thiếu nhi 1/6: Bộ đội Cụ Hồ thắp lửa yêu thương

TPO - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cán bộ, chiến sĩ Hải quân và Học viện Quân y đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà trẻ mồ côi, khám bệnh miễn phí cho con em quân nhân, biểu dương học sinh tiêu biểu. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng.

Mang hơi ấm tới trẻ mồ côi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 3 Hải quân đã đến thăm, động viên và tặng quà các cháu nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng; tặng quà 2 cháu là con ngư dân do Trung tâm BĐKT Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu trên địa bàn thành phố.

﻿ Hội Phụ nữ Trung tâm BĐKT Vùng 3 Hải quân mang tình cảm yêu thương đến các em nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng được thành lập năm 1995, là tổ chức xã hội nhân đạo từ thiện, nuôi dưỡng chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật và tìm mái ấm gia đình cho trẻ.

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ 100% về nguồn kinh phí, nguồn lực nuôi dưỡng trẻ chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của các tổ chức và các nhà hảo tâm. Trung tâm đang nuôi 14 trẻ, trong đó có 6 trẻ bị khuyết tật và bệnh hiểm nghèo.

Tại đây, cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên của Trung tâm BĐKT Vùng 3 Hải quân đã tổ chức tổng dọn vệ sinh khuôn viên, cắt tóc cho các cháu; thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng những phần quà gồm sữa tươi và tiền mặt, tổng trị giá gần 5 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Trung tâm BĐKT Vùng 3 Hải quân tặng bộ sách giáo khoa năm học mới và tiền mặt cho con ngư dân do đơn vị nhận đỡ đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bà Hà Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chia sẻ, những tình cảm và sự hỗ trợ vật chất của Hội Phụ nữ Trung tâm BĐKT Vùng 3 Hải quân không chỉ góp phần cải thiện đời sống hàng ngày cho các cháu, mà còn tiếp thêm niềm tin, hơi ấm và hy vọng vào tương lai; là nguồn động lực để Trung tâm tiếp tục chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi cho các trẻ mồ côi.

Chăm lo con em bộ đội Hải quân

Tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm lực lượng 4.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám cho các cháu thiếu nhi ở Vùng 4 Hải quân.

Trong thời gian thực hiện chương trình, các y, bác sĩ đã trực tiếp khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn chăm sóc và phòng ngừa bệnh tật cho 800 cháu là con em cán bộ, chiến sĩ. Qua khám sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý về tim mạch, thiếu máu, suy dinh dưỡng và một số bệnh lý khác cần được theo dõi, điều trị chuyên sâu; đồng thời tư vấn cho gia đình các biện pháp chăm sóc, điều trị phù hợp.

Đối với các trường hợp mắc bệnh thông thường, đoàn công tác đã cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn phụ huynh cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại nhà. Hoạt động này góp phần hỗ trợ các gia đình trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh cho con em cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn công tác còn trao tặng 800 suất quà gồm sữa, bánh kẹo và nhiều phần quà ý nghĩa khác cho các cháu nhỏ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn kết giữa các cơ sở y tế và đơn vị Quân đội trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chương trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đối với đời sống, sức khỏe của gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp sức thế hệ tương lai

Dịp này, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức gặp mặt các cháu học sinh để biểu dương, chúc mừng các em đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026; động viên các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật và con của cán bộ, nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo tiếp tục cố gắng học tập, giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học tới.

Tại chương trình, các phần quà ý nghĩa chứa đựng tình cảm yêu thương đã được lãnh đạo Học viện Quân y trao gửi tới thế hệ tương lai. Cùng với đó là các tiết mục xiếc vui nhộn do các nghệ sĩ từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam thể hiện, nhằm mang tới một mùa hè bổ ích cho các em học sinh.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao quà tặng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026.

Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, cho biết, năm học 2025-2026, toàn Học viện tự hào có hơn 1.000 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc các cấp và đạt giải cao trong các kỳ thi từ cấp cụm trường đến cấp quốc gia.

Đặc biệt, có 76 cháu học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu và 18 cháu dù mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền vẫn kiên trì nỗ lực vượt khó vươn lên; là minh chứng rõ nét cho truyền thống hiếu học của dân tộc.

Cùng với việc biểu dương thành tích của các cháu học sinh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam lưu ý các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên trong Học viện tạo điều kiện tốt nhất để các cháu tiếp tục phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ để trở thành những con ngoan, trò giỏi và những công dân có ích, là chủ nhân tương lai của đất nước.