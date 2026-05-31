Muôn vàn lựa chọn cho trẻ em vui chơi dịp Tết Thiếu nhi tại TPHCM

TPO - Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là dịp để các gia đình dành thời gian bên con trẻ sau một năm học nhiều nỗ lực. Tại TPHCM, từ những không gian xanh giữa lòng đô thị, công viên giải trí quy mô lớn đến các điểm đến văn hóa giàu trải nghiệm, phụ huynh có nhiều lựa chọn để mang đến cho con một ngày lễ ý nghĩa, vừa vui chơi vừa khám phá thế giới xung quanh.

Trải nghiệm thiên nhiên, khám phá thế giới động vật

Nằm giữa trung tâm thành phố, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn, TPHCM) từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thiếu nhi mỗi dịp hè về. Với diện tích rộng lớn phủ bóng hàng nghìn cây cổ thụ lâu năm, nơi đây được ví như “lá phổi xanh” hiếm hoi giữa đô thị sầm uất.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn có nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho thiếu nhi

Không chỉ là nơi bảo tồn hàng trăm loài động vật hoang dã, Thảo Cầm Viên còn mang đến cho trẻ những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Các em có thể tận mắt quan sát những loài thú vốn chỉ xuất hiện trong sách vở, tham gia hoạt động cho voi, hươu cao cổ ăn hoặc vui chơi tại khu vườn thú thiếu nhi với nhiều loài vật thân thiện.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, Thảo Cầm Viên tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật, giao lưu mascot, biểu diễn ca nhạc và các hoạt động tương tác dành riêng cho trẻ em. Đây cũng là điểm đến kết hợp hài hòa giữa vui chơi, học tập và giáo dục ý thức bảo tồn thiên nhiên cho thế hệ nhỏ tuổi.

Trong suốt mùa hè, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chuyên đề như giới thiệu gia đình hổ Mi Sám nhân Ngày Hổ Thế giới hay chương trình tôn vinh voi Chuông – cá thể voi già nhất tại đây nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.

Thiên đường giải trí cho cả gia đình

Nếu yêu thích các trò chơi vận động, nhiều phụ huynh lựa chọn Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới) như một điểm đến lý tưởng trong dịp 1/6.

Công viên Văn hóa Đầm Sen có nhiều khu trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi

Là một trong những khu vui chơi giải trí lâu đời và quy mô lớn nhất thành phố, Đầm Sen sở hữu hệ thống trò chơi phong phú dành cho nhiều lứa tuổi, từ những trò nhẹ nhàng dành cho trẻ nhỏ đến các khu trải nghiệm cảm giác mạnh dành cho thanh thiếu niên.

Điểm đặc biệt của Đầm Sen là sự kết hợp giữa không gian giải trí và thiên nhiên với vườn thú, hoa viên, sân khấu biểu diễn và nhiều khu vực tương tác. Dịp lễ năm nay, các em nhỏ còn được thưởng thức các chương trình xiếc, ảo thuật, diễu hành nghệ thuật và tham gia nhiều sân chơi có thưởng.

Ngay bên cạnh là Công viên nước Đầm Sen – một trong những công viên nước lớn nhất TPHCM nơi trẻ em có thể thỏa thích vui đùa giữa những hồ tạo sóng và hệ thống máng trượt đa dạng. Đáng chú ý, khu thủy cung của Đầm Sen dự kiến mở cửa trở lại từ đầu tháng 6 sau thời gian nâng cấp, hứa hẹn mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới cho du khách.

Một lựa chọn không kém phần hấp dẫn là Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú). Với kiến trúc tái hiện các truyền thuyết dân gian Việt Nam, Suối Tiên không chỉ là nơi vui chơi mà còn góp phần giúp trẻ hiểu thêm về lịch sử và văn hóa dân tộc.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên miễn phí vé vào cổng cho thiếu nhi cao dưới 1,4 mét trong ngày 1/6

Nổi bật nhất là khu Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, hồ tắm nước mặn nhân tạo rộng lớn được bao quanh bởi các công trình mô phỏng núi non hùng vĩ. Ngoài ra, trẻ còn có cơ hội khám phá Vương quốc cá sấu, tham quan các công trình chủ đề cổ tích và hòa mình vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động.

Từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8, Suối Tiên đồng thời tổ chức Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình và trẻ em. Riêng ngày 1/6, trẻ cao dưới 1,4 mét được miễn phí vé vào cổng.

Nuôi dưỡng tình yêu tri thức từ những chuyến đi

Không phải gia đình nào cũng lựa chọn các khu vui chơi sôi động. Với nhiều phụ huynh, dịp lễ thiếu nhi còn là cơ hội để bồi đắp thói quen đọc sách và khám phá tri thức cho con.

Đường sách TPHCM là một trong những địa điểm được nhiều gia đình yêu thích. Không gian xanh mát dưới những tán cây cổ thụ cùng hàng chục gian hàng sách của các nhà xuất bản lớn tạo nên môi trường lý tưởng để trẻ tiếp cận văn hóa đọc.

Nhà sách là điểm đến hấp dẫn với tất cả trẻ em

Ngoài việc tìm kiếm những cuốn truyện tranh hay sách kỹ năng phù hợp với lứa tuổi, các em còn có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu tác giả, triển lãm nghệ thuật và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức thường xuyên.

Các nhà sách cũng là điểm đến thú vị với các gia đình. Tại đây, các em có thể lựa chọn những cuốn sách yêu thích. Sau những giờ đọc sách, cả gia đình có thể thư giãn tại các quán cà phê dọc tuyến phố, tận hưởng khoảng thời gian yên bình giữa trung tâm thành phố.

Điểm đến lý tưởng trong mùa mưa

Bên cạnh các không gian ngoài trời, hệ thống khu vui chơi trong nhà như TiniWorld, Vietopia hay KizCity… cũng là lựa chọn phù hợp khi TPHCM bước vào mùa mưa.

Khu vui chơi trong nhà, trẻ em trải nghiệm các trò chơi cả ngày mà không lo mưa nắng

Tại đây, trẻ được tham gia nhiều hoạt động giải trí và giáo dục như lắp ghép lego, đọc sách, chơi cát, hóa thân vào các ngành nghề yêu thích hoặc trải nghiệm các trò chơi công nghệ hiện đại. Trong khi đó, phụ huynh có thể nghỉ ngơi, theo dõi con tại các khu vực dành riêng cho người lớn.