Bạn trẻ TP. Huế hào hứng khai mạc hè 2026, trải nghiệm nhiều hoạt động

Ngọc Văn

TPO - Gần 1.000 học sinh, thiếu nhi TP. Huế tham gia chương trình khai mạc hoạt động hè và Liên hoan Thiếu nhi năm 2026, với nhiều sân chơi trải nghiệm, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật sôi nổi, bổ ích.

Ngày 31/5, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và Liên hoan Thiếu nhi TP. Huế năm 2026 tại Quảng trường Bia Quốc học (phường Thuận Hóa).

Đông đảo học sinh, thiếu nhi Huế hào hứng tham gia khai mạc hoạt động hè và Liên hoan Thiếu nhi năm 2026

Chương trình thu hút gần 1.000 học sinh, thiếu nhi các trường tiểu học, THCS và các phường, xã trên địa bàn thành phố tham gia.

Với chủ đề Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai, chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật phong phú. Nổi bật là màn đồng diễn Hát vang trong kỷ nguyên mới, cuộc thi vẽ tranh Sắc màu Cố đô, triển lãm mô hình hoạt động các lớp năng khiếu, câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế và chương trình tư vấn tuyển sinh Sắc màu năng khiếu Hè 2026.

Đồng diễn "Hát vang trong kỷ nguyên mới".

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều không gian trải nghiệm, vui chơi hấp dẫn như Sắc màu tuổi thơ, STEM, Thiếu nhi vui khỏe - Năng động mỗi ngày, Vui hè sáng tạo - Khám phá đam mê; thưởng thức các tiết mục tại sân khấu Tỏa sáng tài năng - Kết nối đam mê và vòng chung kết Liên hoan Vũ điệu tuổi thơ.

Các thiếu nhi Huế thể hiện năng khiếu tại sân khấu "Tỏa sáng tài năng - Kết nối đam mê".

Theo Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt hè lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sinh hoạt tập thể, chương trình góp phần giúp các em phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, sự tự tin và khả năng sáng tạo. Đây cũng là dịp để bồi dưỡng tình yêu quê hương, vun đắp niềm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô trong thế hệ trẻ.

#TP. Huế #thiếu nhi #hoạt động hè #Liên hoan Thiếu nhi #Trung tâm Thanh thiếu nhi #Tháng hành động vì trẻ em #Quảng trường Bia Quốc Học #Sắc màu Cố đô.

