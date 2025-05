Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè

TPO - Tại lễ khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2025, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã huy động được gần 1,8 tỉ đồng trao tặng các công trình cho các địa phương, trường học.

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 31/5, tại Bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2025.

Tham dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, huyện Hương Khê cùng hơn 300 bà con dân tộc Chứt và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng biểu trưng các công trình gồm 15 bể bơi di động; 1 khu vui chơi trẻ em; 1 cầu dân sinh; 200 túi quà an sinh và nguồn lực cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa của tuổi trẻ. Qua từng năm, chiến dịch ngày càng được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức và nội dung, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của quê hương, đất nước.

Năm 2025, tuổi trẻ toàn tỉnh Hà Tĩnh xác định Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là đợt thi đua cao điểm với 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Thời gian diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 với phương châm: rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Để chiến dịch được triển khai, thực hiện hiệu quả, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Viết Hải Đăng đề nghị các cấp bộ Đoàn, hội cần lựa chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa cao gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh thiếu nhi, được xã hội quan tâm, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ.

Ngay sau buổi lễ đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng như: Khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng túi quà an sinh cho bà con dân tộc Chứt, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách; Triển khai “Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số” hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với “Học tập số”, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng và cập nhật thông tin trên ứng dụng VNEID; Bàn giao công trình Khu vui chơi cho trẻ em; Tổ chức chương trình “Em học hát ví giặm cùng nghệ nhân” và trao tặng quà, học bổng cho đội viên, thiếu nhi; Phối hợp với ngân hàng tại Hà Tĩnh bàn giao công trình bể bơi di động và tổ chức dạy bơi, học bơi miễn phí cho thiếu nhi.

Từ 31/5 - 2/6, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức hơn 50 hoạt động hưởng ứng chiến dịch trên nhiều lĩnh vực như tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội thu hút hàng trăm đội hình thanh niên tình nguyện tham gia.

Một số hình ảnh trong dịp hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè tại Hà Tĩnh:

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2025

Sáng 31/5, với chủ đề “Tuổi trẻ Long An tự hào, vững tin theo Đảng” và phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững” gắn với “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2025 chính thức phát động. Chiến dịch được triển khai, tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh.

Trong đó, tập trung các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2025 và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn.

Hoạt động có 1 chương trình và 4 Chiến dịch gắn với từng đối tượng tham gia: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” với sự tham gia của hội viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ đang học tập, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tổ chức các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại các địa phương; Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” dành cho sinh viên, giảng viên trẻ từ các học viện, trường đại học, cao đẳng; Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” dành cho học sinh các trường có cấp học trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp; Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” với sự tham gia của đoàn viên thanh niên khối công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân trẻ đang tham gia học tập, lao động trên địa bàn tỉnh; Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” dành cho đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang.

Năm 2025, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè có nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, mới mẻ như: Thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng); hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân; hỗ trợ các địa phương khó khăn để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; gắn các hoạt động của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An năm 2025 trong đoàn viên, thanh niên.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định 12 chỉ tiêu của Chiến dịch như sau: Tổ chức cho 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai; Hỗ trợ xóa ít nhất 25 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; Sửa chữa và làm mới ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn; Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 800 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; Đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 đội hình “Bình dân học vụ số”.

Hỗ trợ nâng cao năng lực số, không dùng tiền mặt, cải cách hành chính cho ít nhất 40.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 5.000 lượt thanh niên; Hỗ trợ 25 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên; Giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; Tổ chức cho 20.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Tổ chức ít nhất 30 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi; Thực hiện ít nhất 100 công trình và phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó ưu tiên các công trình thiết thực, có ý nghĩa gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú trong đó tập trung đối tượng là chiến sỹ tình nguyện cho Đảng xem xét kết nạp.

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 và đợt thi đua cao điểm được triển khai hiệu quả, Đoàn - Hội các cấp sẽ phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm, vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị; phát huy cao nhất trí tuệ, khả năng của mỗi bạn thanh niên, các nguồn lực xã hội để có những mô hình mới, cách làm hay giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Chú trọng các đội hình tình nguyện tại chỗ và phát triển nhanh các đội hình chuyên, đội hình tình nguyện theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh và khả năng hoạt động đa dạng của các đối tượng thanh niên.

Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay và đồng hành thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng nguồn lực trị giá gần 3.4 tỉ đồng.