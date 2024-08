Thiếu nhi Long An với chuỗi thành tích đáng nể

TPO - Trong 5 năm qua, với chủ đề “Thiếu nhi Long An, chăm ngoan học tốt, tiếp bước cha anh” và theo chủ đề từng năm học, đội viên, thiếu nhi Long An luôn tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thông qua phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, đạt được những kết quả nổi bật.

Ngày 4/8, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Long An lần thứ X năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo tại đại hội, Hội đồng Đội các cấp và 100% Liên đội trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” dành cho khối Tiểu học và “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho khối Trung học cơ sở thông qua việc đăng ký, thực hiện các ứng dụng “Làm việc tốt” và “Hướng nghiệp – Lead With Lof”...

Hội đồng Đội tích cực triển khai tham gia nhiều sân chơi hiệu quả, bổ ích như đồng diễn sân trường, sân chơi viết chữ đẹp “Chia sẻ yêu thương”, sân chơi “Bảo vệ môi trường”. Các hoạt động đã tạo môi trường giúp học sinh, đội viên phấn đấu rèn luyện thông qua mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”, giúp các em rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau những giờ học căng thẳng, tránh xa tệ nạn xã hội...

Các cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Tin học trẻ”, “Tài năng công nghệ nhí”, cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng”, “Hành trình khoa học”,… thu hút đông đảo các em tham gia.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” được Hội đồng Đội các cấp của Long An triển khai tổ chức với nhiều hình thức như giao lưu, gặp gỡ với đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương.

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được triển khai với nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 110 công trình “Vì đàn em thân yêu”.

Đặc biệt, Hội đồng Đội tỉnh triển khai thực hiện công trình măng non cấp tỉnh, trao tặng 30 căn Nhà khăn quàng đỏ cho các em học sinh, đội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng.

Hoạt động giao lưu kết nghĩa các Liên đội được tổ chức Đội các cấp quan tâm, nhất là các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các Liên đội ở đô thị với các Liên đội ở vùng sâu, vùng xa.

Phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn” được thực hiện thường xuyên. Toàn tỉnh có hơn 10.881 đôi bạn cùng tiến và 339 câu lạc bộ học tập.

Công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức kỹ năng luôn được các Liên đội, chi đội chú trọng, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Kỹ năng tự bảo vệ”, “Kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em...

Các hoạt động của Đội “Tuyên truyền măng non”, “Phát thanh măng non”, Câu lạc bộ “Quyền trẻ em”, mô hình “Chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi”, “Hòm thư của bạn”, “Trường học không có ma túy” được duy trì thực hiện thường xuyên với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chấp hành tốt nội quy trường lớp, an toàn giao thông,...

Các Liên đội duy trì có hiệu quả mô hình Vườn hoa đội viên, Trường sạch đẹp - Lớp khang trang - Môi trường an toàn, Vườn hoa của em, Vườn cây thuốc nam, Khu vườn của em, Lớp học xanh, Nhà phân loại rác, Tiếng trống nhặt rác, Ngày chủ nhật xanh, Vườn thảo dược của em, Vẽ tranh trên ghế đá, Cây xanh tình bạn, Ghế đá mang thông điệp, Ươm mầm xanh, Ngôi nhà xanh thân thiện với môi trường, Câu lạc bộ nông gia tương lai...

Hội đồng Đội các cấp phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa học đường thông qua câu lạc bộ kỹ năng sống; định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành với phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho các em đức tính khiêm tốn, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hằng ngày.

Việc giáo dục, định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường; giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử. Trong những năm học qua, hầu hết các em thiếu nhi đều chấp hành nghiêm túc nội quy của trường lớp, không có trường hợp bị kỷ luật, gian lận trong thi cử.

Các hoạt động giáo dục “Nói lời hay, làm việc tốt” giúp thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; triển khai các phong trào “Em làm việc tốt”, “Những bông hoa nhỏ”, “Gương sáng đội viên”, giáo dục thiếu nhi lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hằng ngày

Hiện nay, toàn tỉnh có 338 Liên đội với hơn 232.000 đội viên, thiếu nhi. Trong giai đoạn 2019 – 2024, toàn tỉnh kết nạp được 115.811 Đội viên mới. Các Liên đội THCS tiến hành rà soát, giới thiệu 35.971 đội viên ưu tú cho Ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn xem xét, kết nạp Đoàn.

Trong 5 năm qua, hơn 30 anh chị phụ trách Đội của tỉnh Long An được Hội đồng Đội Trung ương công nhận Huấn luyện viên cấp 1, 2 Trung ương thông qua Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc.

Với những kết quả nổi bật như trên, 5 năm qua, Hội Đồng Đội tỉnh được Hội đồng Đội Trung ương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm học, trong đó năm học 2021 - 2022 được Hội Đồng đội Trung ương tặng cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Long An lần thứ X, Hội đồng Đội tỉnh Long An đã tuyên dương, công nhận 300 em đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng có những phần quà gửi tặng các em đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

Cũng tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho 15 anh, chị giáo viên làm tổng phụ trách Đội tiêu biểu và Hội Đồng Đội tỉnh Long An tặng Bằng khen cho 30 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2019 - 2024.