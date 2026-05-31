Nữ sinh Vinschool sở hữu điểm SAT top đầu thế giới, ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

Tường Kha

TPO - Nữ sinh trường Vinschool (Hà Nội) Lương Minh Anh sở hữu điểm SAT cao thuộc top 0,01 thế giới, đã có màn tăng tốc và nước rút ấn tượng tạo nên chiến thắng ngược dòng với điểm số cao. Minh Anh giành vòng nguyệt quế đầu tiên tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận tuần đầu tiên tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn thí sinh tranh tài: Lương Minh Anh (Tiểu học, THCS & THPT Vinschool, Hà Nội), Lê Minh Hoàng (THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An), Lê Việt Đức (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Nguyễn Thị Ngọc Tâm (THPT Yên Phong số 1, Bắc Ninh).

Nữ sinh Vinschool Lương Minh Anh tại trận thi tuần đầu tiên tháng 2 quý III Olympia 26.

Minh Anh sở hữu thành tích ấn tượng khi thuộc nhóm 0,01% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới; đạt 5/5 chứng nhận Toán nâng cao bậc THPT của Mỹ. Bên cạnh đó, nữ sinh Vinschool này còn yêu thích karate và đan len. Minh Anh chia sẻ, từ bé đã có niềm hứng thú với con số, những vấn đề logic và giải các bài toán khó. Cô thích làm trong ngành công nghệ thông tin, hiện có tham gia dự án tạo ra hệ thống điểm danh tự động.

Minh Anh và Việt Đức đã có phần "chào sân" đặc biệt khi thể hiện động tác võ Karate.

Phần thi Khởi động, Minh Hoàng chiếm ưu thế dẫn đầu với 75 điểm. Tiếp đến, Ngọc Tâm 60 điểm, Việt Đức 40 điểm, Minh Anh 35 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm với 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Nhà thơ nào đã mở đầu một tác phẩm nổi tiếng của mình bằng câu hỏi: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?” và kết thúc cũng bằng một câu hỏi: “Ai biết tình ai có đậm đà?”. Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Hàn Mặc Tử”.

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Việt Đức liền nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm là “Mặt trăng”. Điều này giúp nam sinh Gia Lai vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Minh Hoàng 85 điểm, Ngọc Tâm 70 điểm, Minh Anh 45 điểm.

Việt Đức nhanh chóng giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, chứng kiến màn bứt tốc của Việt Đức - thí sinh đang dẫn đầu đoàn đua và Minh Anh - thí sinh ở cuối đoàn đua. Cả hai cùng giành thêm 120 điểm.

Sau bốn cơ hội tăng tốc, Việt Đức củng cố vị trí với 230 điểm. Minh Hoàng 175 điểm, Minh Anh 165 điểm, Ngọc Tâm 120 điểm.

Phần thi Về đích, Việt Đức lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu, để Minh Anh ghi điểm ở câu thứ hai, Minh Hoàng ghi điểm câu cuối. Việt Đức về vị trí với 195 điểm.

Minh Hoàng lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 20 – 30 điểm. Cậu ghi điểm câu đầu; để Minh Anh có cơ hội ghi điểm câu thứ hai; Ngọc Tâm ghi điểm câu cuối. Minh Hoàng về vị trí với 185 điểm.

Minh Anh với 175 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Nữ sinh Vinschool ghi điểm câu đầu và câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng; để Việt Đức ghi điểm câu thứ hai. Minh Anh về vị trí với 215 điểm.

Ngọc Tâm bước là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi với lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Cô ghi điểm câu đầu và câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng; để Minh Anh ghi điểm câu thứ hai. Ngọc Tâm về vị trí với 180 điểm.

Minh Anh đã giành chiến thắng với điểm số 245.

Kết quả chung cuộc trận tuần 1 tháng 2 quý III Olympia 26, Lương Minh Anh (Tiểu học, THCS & THPT Vinschool, Hà Nội) đã tạo được màn ngược dòng ấn tượng, giành vòng nguyệt quế với 245 điểm.

Lê Việt Đức (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai) về Nhì với điểm số tương đối cao là 230. Cùng xếp thứ ba, Lê Minh Hoàng (THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An) 185 điểm và Nguyễn Thị Ngọc Tâm (THPT Yên Phong số 1, Bắc Ninh) 180 điểm.

Lương Minh Anh giành vòng nguyệt quế trận đấu.
#Đường lên đỉnh Olympia #thí sinh #nữ sinh THPT #nữ sinh Vinschool #Lương Minh Anh #SAT #Vinschool #học sinh xuất sắc #vòng nguyệt quế #đấu trường tri thức

