Tuổi trẻ Nghệ An hướng về biên giới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 của tuổi trẻ Nghệ An được khởi động bằng nhiều hoạt động thiết thực như trao quà cho thiếu nhi khó khăn, hỗ trợ người dân vùng biên, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và ra quân làm sạch biển.

Sáng 31/5, tại phường Quỳnh Mai, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ hướng về cộng đồng trong những tháng hè.

Toàn cảnh buổi lễ.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được triển khai thường niên với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi. Qua nhiều năm triển khai, Chiến dịch đã thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8 với tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi và đồng hành cùng nhân dân tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là khu vực biên giới.

Chiến dịch năm nay sẽ diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026.

Một trong những trọng tâm của chiến dịch năm nay là triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, phấn đấu 21 xã khu vực biên giới đất liền đều có hoạt động tình nguyện an sinh xã hội thiết thực.

Chiến dịch năm nay tiếp tục được triển khai với 1 chương trình và 4 chiến dịch nhánh. Trong chiến dịch năm nay, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng và các giải pháp chuyên ngành đến với người dân tại cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An triển khai thành lập các đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”.

Ban Tổ chức trao tặng 50 suất quà cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngay trong lễ ra quân, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được trao tặng. Ban Tổ chức trao 50 suất quà cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao tặng 20 thùng rác phục vụ công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu vực bãi biển.

Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng máy lọc nước, bồn chứa nước đến người dân xã biên giới; trao tặng tủ sách thanh niên cho Đoàn phường Quỳnh Mai.

Hướng về các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng 12 máy lọc nước và 30 bồn chứa nước với tổng trị giá 150 triệu đồng cho người dân tại 21 xã biên giới của tỉnh, nhằm hỗ trợ tích trữ nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh trước mùa mưa lũ. Dịp này, một tủ sách thanh niên cũng được trao tặng cho Đoàn phường Quỳnh Mai để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của đoàn viên, thanh thiếu nhi địa phương.

Đồng hành cùng chiến dịch, Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An trao tặng công trình măng non trị giá 50 triệu đồng cho một xã biên giới của tỉnh. Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An trao tặng 1 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng.

Cụm thi đua Tiên phong và Cụm thi đua Sáng tạo trao tặng 700 lá cờ Tổ quốc để triển khai công trình thanh niên “9.500 lá cờ Tổ quốc - 95 năm tự hào tiến bước”, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân các xã, phường biên giới biển.

900 lá cờ được trao tặng tại chương trình.

Ngay sau Lễ ra quân chiến dịch, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển và trồng cây phi lao hưởng ứng chương trình “Tuổi trẻ hành động vì khí hậu - Chung tay bảo vệ biển và đại dương”.

Những hoạt động thiết thực trong ngày ra quân không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An mà còn mở đầu cho một mùa hè cống hiến sôi nổi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Ban Tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Ngay sau Lễ ra quân là các hoạt động hưởng ứng trồng cây phi lao.