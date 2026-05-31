Hà Nội: Khống chế đối tượng cầm bồ cào đập phá xe người đi đường

TPO - Trưa 31/5, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế một người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm bồ cào đe dọa, đập phá phương tiện của người dân tại ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (Hà Nội).

Đối tượng bị khống chế, đưa về trụ sở cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 10h45 cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Công an phường Cửa Nam do đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Đội CSGT đường bộ số 1 làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Hàng Đậu - Hàng Giấy.

Lúc này, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, chặn xe, đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, thông tin cho lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp hỗ trợ, đồng thời nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đang cầm bồ cào, có hành vi đe dọa người đi đường, gây mất an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng. Vụ việc khiến đại úy Nguyễn Thanh Tùng bị xây xát và rách trang phục công tác.

Tại trụ sở Công an phường Ba Đình, bước đầu xác định đối tượng là Hoàng Thế Dương (SN 1992, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Kết quả test nhanh ma túy cho thấy đối tượng âm tính với các chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.