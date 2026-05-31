Vạch trần thủ đoạn cai thầu trả lương bằng ma túy

Minh Đức - Vũ quỳnh

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Công an xã Nghĩa Trụ vừa liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy tại khu đô thị trên địa bàn; qua đó, phát hiện đối tượng cai thầu sử dụng ma túy trả công cho công nhân thay tiền lương.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h40 ngày 22/5, trong quá trình kiểm tra tại căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Nguyễn (SN 2001, trú tại tỉnh Lào Cai) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tang vật thu giữ gồm nhiều gói chứa chất màu trắng dạng cục và bột. Nguyễn khai nhận đây là heroin.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cảnh sát xác định Trần Văn Dũng (SN 1997, trú tại tỉnh Thanh Hóa) là cai thầu xây dựng, đã chỉ đạo Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng thay cho việc trả tiền công hằng ngày.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn bán ma túy cho một số cai thầu xây dựng khác nhằm tiếp tục phân phát cho công nhân tại các công trường trên địa bàn.

Cùng vụ việc, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Kiều Văn Nam (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng khai nhận số ma túy trên được đưa để sử dụng và trừ vào tiền công làm thuê.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an làm rõ nhiều công nhân tại các công trường xây dựng đã được phát ma túy để sử dụng thay cho việc thanh toán tiền công lao động.

Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các mẫu chất thu giữ đều là ma túy loại heroine, tổng trọng lượng là 24,243g.

Tiếp tục triển khai công tác rà soát địa bàn, hồi 00h45 ngày 23/5, tại công trường CT06 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Kiên (SN 1989, trú tại tỉnh Điện Biên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói giấy chứa chất màu trắng dạng cục và bột. Đối tượng khai nhận mua ma túy về để sử dụng cá nhân.

Công an xã Nghĩa Trụ đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

