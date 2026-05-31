Vĩnh Long xin trung ương vốn để duy trì hoạt động cụm phà Vàm Cống

TPO - Cụm phà Vàm Cống được chuyển về cho tỉnh Vĩnh Long quản lý, nhưng 2 bến phà không thu phí dịch vụ, nên tỉnh này kiến nghị trung ương bố trí kinh phí hằng năm để tỉnh duy trì cụm phà hoạt động liên tục và thông suốt.

Cụm phà Vàm Cống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với 5 bến phà Đình Khao, Đại Ngãi, Kênh Sáu, Kênh Tắt, Láng Sắt, trước đây do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đầu tư, quản lý và khai thác. Ngày 15/5 vừa qua, Thủ tướng có quyết định chuyển nguyên trạng cụm phà Vàm Cống về UBND tỉnh Vĩnh Long quản lý.

Phà Kênh Tắt (thuộc cụm phà Vàm Cống) trên quốc lộ 53, nối các xã đảo tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đang phối hợp bàn giao, tiếp nhận cụm phà Vàm Cống. Tuy nhiên, trong 5 bến phà của cụm phà Vàm Cống, có 2 bến phà Kênh Tắt và Láng Sắt không thu giá dịch vụ, không có khả năng tự cân đối tài chính. Hai bến này chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng và dân sinh.

Vì vậy, việc tiếp nhận theo hình thức “nguyên trạng”, nếu không có kinh phí cấp bù thường xuyên sẽ gây áp lực lớn cho ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị tiếp nhận.

Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí hằng năm từ nguồn vốn Trung ương bổ sung cho tỉnh chi quản lý, vận hành và bảo trì cụm phà Vàm Cống, đảm bảo vụ cho hoạt động liên tục, an toàn và thông suốt.

Liên quan đến các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngoài quốc lộ 1, các tuyến quốc lộ còn lại đi qua địa bàn tỉnh đã bàn giao cho tỉnh quản lý. Tuy nhiên, ngoài nguồn vốn bảo trì hàng năm, nguồn vốn chi đầu tư nâng cấp, mở rộng chưa được Trung ương phân bổ cho địa phương, trong khi nguồn vốn ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn.

Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách phân bổ nguồn vốn của Trung ương cho các địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ.

Vĩnh Long đề nghị Trung ương ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 54, 57, 57B, tổng số vốn đề nghị hỗ trợ 12.200 tỷ đồng.