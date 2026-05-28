Vĩnh Long mời gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội gần 550 tỷ đồng

TPO - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú (Vĩnh Long) quy mô khoảng 433 căn hộ, có tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng đang được Vĩnh Long mời gọi nhà đầu tư.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, để các nhà đầu tư đăng ký thực hiện. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 26/6 tới.

Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú để bán, cho thuê, cho thuê mua, diện tích khu đất khoảng 14.160m2. Chủ đầu tư dự án được để 20% diện tích sàn cho kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Dự án được quy hoạch là chung cư tối đa 7 tầng, 1 tầng hầm (nếu có); mật độ xây dựng tối đa 50%, với khoảng 433 căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 548 tỷ đồng.