Hà Nội đề xuất thu thêm tiền với bất động sản trong khu vực TOD

TPO - Hà Nội đề xuất thu thêm phí người dân và doanh nghiệp khi chuyển nhượng nhà đất hoặc tăng diện tích xây dựng trong khu vực khu vực TOD - nơi hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông công cộng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân đối với dự thảo nghị quyết quy định về các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Theo dự thảo, Hà Nội đề xuất thu phí cải thiện hạ tầng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng trên đất trong khu vực TOD. Đây là khoản thu một lần, tính bằng 0,5% giá trị thửa đất giao dịch (tính theo giá đất quy định của Thành phố).

Hà Nội đề xuất thu thêm tiền với bất động sản trong khu vực TOD. Ảnh minh hoạ.

Hà Nội cũng dự kiến áp dụng phí kết nối giao thông công cộng đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện kết nối giao thông khu nhà ở, khu đô thị, công trình đầu tư xây dựng với hạ tầng đường sắt khu vực TOD được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép. Đây là khoản thu một lần, tính bằng 0,1% tổng chi phí đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của công trình được phê duyệt.

Ngoài ra, Hà Nội đề xuất các khoản thu đối với diện tích sàn xây dựng tăng thêm của các dự án xây dựng công trình dân dụng do việc tăng hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch, khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm từ đất.

Khoản thu sẽ được xác định trên cơ sở tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do được giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, điều chỉnh công năng sử dụng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết (làm tăng mật độ sử dụng đất, tăng diện tích sàn xây dựng) tính theo quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Với khoản thu này, Hà Nội đề xuất 3 nhóm đối tượng áp dụng. Thứ nhất, tổ chức được giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, thương mại, nhà ở để bán hoặc cho thuê (bao gồm các công trình hỗn hợp), nhà ở kết hợp kinh doanh, dự án phát triển đô thị trong khu vực TOD hoặc khu vực quy hoạch TOD đã được phê duyệt và công bố.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ có số tầng cao trên 7 tầng, diện tích sàn trên 500m2 phải thực hiện cấp phép xây dựng có nhu cầu điều chỉnh tăng số tầng cao, diện tích xây dựng theo quy hoạch TOD.

Thứ ba, tổ chức, cá nhân sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đã có các công trình dịch vụ, thương mại, nhà ở để bán hoặc cho thuê (bao gồm các công trình hỗn hợp).

Hoặc, người được Nhà nước giao đất ở mà đã xây dựng công trình dịch vụ, thương mại, nhà ở kết hợp kinh doanh để bán hoặc cho thuê (bao gồm các công trình hỗn hợp); khu đô thị có nhu cầu sửa chữa, làm mới nhằm tăng diện tích sàn xây dựng theo chỉ tiêu quy hoạch mới của khu vực TOD.

UBND TP Hà Nội sẽ ban hành "hệ số lợi thế TOD" để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Hệ số này là khoản điều tiết giá trị tăng thêm khi thực hiện cấp phép xây dựng theo quy hoạch TOD với mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất vượt chỉ tiêu quy hoạch trước khi có quy hoạch TOD.

