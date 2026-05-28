Văn Phú công bố 'thước đo' chuẩn sống mới tại sự kiện ra mắt Vlasta Premier - Phú Thuận

Dự án Vlasta Premier - Phú Thuận đã chính thức ra mắt trong sự kiện diễn ra vào chiều ngày 27/5 vừa qua, “tiếp lửa” cho gần 1.000 chiến binh kinh doanh.

Được tổ chức tại GEM Center (TP HCM), lễ ra mắt dự án Vlasta Premier - Phú Thuận đã chính thức diễn ra trong không gian đầy cảm hứng. Sự kiện đánh dấu cột mốc khởi động giai đoạn phân phối dự án, đồng thời cho thấy sức hút mạnh mẽ của Vlasta Premier - Phú Thuận trên thị trường bất động sản phía Nam Sài Gòn.

Với chủ đề “The Benchmarks - Thước đo chuẩn sống mới”, sự kiện mang đến hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi triết lý kiến tạo không gian sống vị nhân sinh của Văn Phú được tái hiện qua nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu ấn tượng.

Sân khấu nghệ thuật kết hợp công nghệ, dẫn dắt khách mời qua hành trình kiến tạo chuẩn sống mới của Vlasta Premier - Phú Thuận.

Chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, vở diễn nghệ thuật đương đại được truyền tải thông qua 3 chương. Chương đầu mở ra bức tranh kiến trúc của Vlasta Premier - Phú Thuận, dung hòa giữa công năng, chất sống và bản sắc bản địa. Mạch cảm xúc tiếp tục được dẫn dắt qua chương hai, tái hiện lại hành trình vun đắp một chốn an cư giàu tính kết nối - nơi con người tìm thấy sự đồng điệu với cảm xúc, cộng đồng và chính mình. Khép lại, chương cuối khắc hoạ triết lý của Văn Phú về chuẩn sống mới, được định hình không bởi sự xa hoa hữu hình, mà bởi giá trị của những kết nối bền vững giữa con người, không gian sống và cộng đồng cư dân ưu tú.

Mỗi tiết mục tại “The Benchmarks” là một lát cắt nghệ thuật kể câu chuyện kiến tạo dự án

Buổi lễ đặc biệt thu hút gần 1.000 chuyên viên kinh doanh ưu tú đến từ 11 đại lý và liên minh chiến lược hàng đầu trên thị trường. Đây là những đối tác sẽ đồng hành cùng Văn Phú đưa Vlasta Premier - Phú Thuận lan tỏa tới đông đảo khách hàng trên toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư chia sẻ, Vlasta Premier - Phú Thuận là dòng sản phẩm đặc biệt và tinh tuyển nhất của thương hiệu Vlasta. Kế thừa và nâng tầm triết lý “bất động sản vị nhân sinh” của Văn Phú, dự án đặt trải nghiệm và hạnh phúc của con người làm trung tâm, nơi các giá trị cốt lõi được hòa quyện chặt chẽ trong không gian hòa hợp giữa: con người, không gian, cộng đồng.

Màn trình diễn của ca sĩ Võ Hạ Trâm tạo điểm nhấn cảm xúc cho hành trình nghệ thuật tại lễ ra mắt Vlasta Premier - Phú Thuận.

Tại sự kiện, Văn Phú cũng chính thức công bố chính sách đặc quyền dành cho giai đoạn đầu ra mắt dự án. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% vốn tự có, ngân hàng sẽ giải ngân tới 65% giá trị căn hộ với ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng. 10% tiếp theo sẽ được thanh toán khi nhận bàn giao nhà (dự kiến Quý 4/2027), qua đó tối ưu đáng kể áp lực tài chính ban đầu.

“Sức nóng” của chính sách bán hàng cũng được đẩy lên cao với loạt ưu đãi dành cho khách hàng giai đoạn đầu như chiết khấu 1% cho 100 khách hàng đầu tiên cùng quà tặng iPhone 17 Pro Max, ưu đãi 1% dành cho khách hàng mua từ căn thứ hai và chính sách miễn phí quản lý vận hành lên tới 3 năm.

Tọa lạc trên trục Đào Trí tại phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), Vlasta Premier - Phú Thuận hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi hạ tầng trọng điểm đang và sắp triển khai như đại lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến Metro số 4. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5 - 15 phút để di chuyển đến Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm và trung tâm thành phố, dễ dàng tận hưởng các cụm tiện ích quốc tế như trường đại học, bệnh viện, trung tâm thương mại lớn,....

Dự án được quy hoạch gồm hai tòa tháp cao cấp 35 tầng, với mật độ “chuẩn riêng tư”, chỉ 11 căn hộ trên một mặt sàn, mang lại không gian sống tĩnh tại và biệt lập cho gia chủ. Toàn bộ căn hộ đều sử dụng hệ kính phủ toàn phần nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và khả năng đón gió, đồng thời mở rộng tầm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Đồng Nai. Bên cạnh không gian sống riêng tư, Vlasta Premier - Phú Thuận còn phát triển hệ tiện ích đa tầng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, làm việc, học tập và tái tạo năng lượng ngay trong nội khu như business lounge, không gian co-working, rạp chiếu phim mini, sân golf 3D, phòng gym, trường mầm non nội khu,...

Với triết lý phát triển bất động sản vị nhân sinh, Vlasta Premier - Phú Thuận được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm sáng mới của thị trường bất động sản cao cấp Nam Sài Gòn trong thời gian tới.