Tây Ninh: Trục Xuyên Á ‘mở lối’ bất động sản vùng biên

Khi hạ tầng và hành lang kinh tế xuyên Á ngày càng hoàn thiện, bất động sản biên mậu đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Sở hữu vị trí chiến lược giữa cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, The Heritage Tay Ninh tạo thành vùng tam giác đón đầu làn sóng giao thương, du lịch tại cửa ngõ kết nối với Campuchia.

Tây Ninh – cửa ngõ trên trục xuyên Á

Giữ vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài – Phnom Penh, Tây Ninh đang trở thành một trong những điểm kết nối quan trọng của Tiểu vùng Mekong mở rộng và trục Xuyên Á. Không chỉ là tuyến giao thông liên quốc gia, trục xuyên Á còn mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế vùng biên. Trong đó, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đóng vai trò trung chuyển chiến lược của Việt Nam trong kết nối với Campuchia, Thái Lan và khu vực ASEAN.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Trục Xuyên Á (Asian Highway) là mạng lưới giao thông liên quốc gia trải dài từ Châu Á đến châu Âu, kết nối nhiều trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Tại Việt Nam, tuyến hành lang này đi qua TP.HCM, Tây Ninh và kết nối sang Phnom Penh (Campuchia) và các trung tâm thương mại lớn trong khu vực ASEAN.

Riêng đoạn tuyến qua Tây Ninh được hình thành trên Quốc lộ 22, dài khoảng 28 km, bắt đầu từ khu vực Trảng Bàng, đi qua Gò Dầu và kết thúc tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu). Đây được xem là một trong những trục giao thương huyết mạch của khu vực phía Nam.

Với lợi thế nằm trực tiếp trên tuyến kết nối quốc tế này, Tây Ninh đang từng bước hình thành vai trò “hub xuyên Á” mới — nơi trung chuyển dòng hàng hóa, du lịch và giao thương xuyên biên giới. Lợi thế này cũng tạo nền tảng để địa phương phát triển mạnh logistics, thương mại dịch vụ và các đô thị cửa khẩu trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có quy mô hơn 21.000ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tổng hợp gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đô thị cửa khẩu hiện đại.

Cùng với Mộc Bài, cửa khẩu quốc tế Xa Mát tiếp tục giữ vai trò kết nối thương mại với các tỉnh phía Đông Campuchia, góp phần hình thành trục giao thương biên giới ngày càng rõ nét trong hành lang kinh tế khu vực.

Song song đó, Tây Ninh đang tăng tốc đầu tư hạ tầng chiến lược giai đoạn 2026 – 2030, với trọng tâm là hai tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài được kỳ vọng rút ngắn xuống còn khoảng 1 giờ.

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện tạo nền tảng để Tây Ninh phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics và dịch vụ quy mô lớn, từng bước khẳng định vai trò trung tâm thương mại biên mậu của khu vực phía Nam. Đồng thời, khả năng liên kết vùng được nâng cao cũng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thương mại, du lịch và thị trường bất động sản khu vực.

The Heritage Tay Ninh – Tâm điểm trên vùng giao thương xuyên Á

The Heritage Tay Ninh do AHA Việt Nam phát triển, tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ 6 làn xe – tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp đến các cửa khẩu quốc tế.

Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí, The Heritage Tay Ninh còn được quy hoạch theo định hướng đô thị thương mại – dịch vụ hiện đại, hướng tới nhu cầu an cư kết hợp khai thác kinh doanh trong bối cảnh khu vực cửa khẩu ngày càng phát triển.

Khu đô thị The Heritage Tay Ninh, phường Ninh Thạnh, Tây Ninh

Đáng chú ý, dự án phát triển đa dạng loại hình sản phẩm như shophouse, biệt thự song lập, đơn lập, tứ lập, liền kề, phục vụ nhu cầu an cư, thương mại và khai thác dịch vụ trong tương lai.

Việc phát triển đa dạng loại hình sản phẩm được xem là bước chuẩn bị cho nhu cầu lưu trú, giao thương và hoạt động dịch vụ dự kiến gia tăng khi hạ tầng và kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện.

Mô hình đô thị tích hợp này được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái khai thác thương mại đồng bộ, đồng thời mở ra dư địa vận hành và kinh doanh dài hạn cho khu đô thị.

Hệ thống tiện ích của The Heritage Tay Ninh cũng đang từng bước được hoàn thiện nhằm hiện thực hóa “chuẩn sống mới” cho cư dân. Khu thể thao, cảnh quan và các hạng mục tiện ích được tăng tốc triển khai. Một trong những điểm nhấn của dự án là tổ hợp Waterfall Mark với hồ bơi, cảnh quan nước và không gian café thư giãn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống và sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

The Heritage Tay Ninh – Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát tạo thành “tam giác phát triển” giao thương.

“Tam giác phát triển” và lợi thế đón đầu

The Heritage Tay Ninh sở hữu lợi thế nổi bật khi tọa lạc trên trục kết nối chiến lược Gò Dầu – Xa Mát, thuộc hành lang kinh tế Xuyên Á liên kết TP.HCM – Tây Ninh – Campuchia. Vị trí này giúp dự án hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông liên vùng, đồng thời đón đầu dòng chảy thương mại, logistics, du lịch và dân cư xuyên biên giới đang ngày càng gia tăng.

Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư có thể kết nối thuận tiện đến cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát cùng các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và tuyến Gò Dầu – Xa Mát. Khi hệ thống hạ tầng hoàn thiện, khu vực được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh lưu lượng chuyên gia, thương nhân và khách du lịch, từ đó tạo động lực phát triển cho thị trường bất động sản và các hoạt động dịch vụ đi kèm.

Không chỉ hưởng lợi từ vị trí trên hành lang giao thương quốc tế, The Heritage Tay Ninh còn nằm trong “tam giác phát triển” Mộc Bài – Xa Mát — khu vực được xem là động lực tăng trưởng mới của tỉnh Tây Ninh. Đây là nơi tập trung các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và hệ thống logistics đang được đầu tư mở rộng, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Sự phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu cũng thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại khu vực biên mậu. Dòng chuyên gia, lao động và cư dân dịch chuyển về đây sẽ hình thành nhu cầu ở thực ngày càng rõ nét, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đô thị trong tương lai.

Bên cạnh hoạt động thương mại và công nghiệp, xu hướng du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng biên đang mở ra tiềm năng phát triển cho các mô hình đô thị tích hợp — nơi an cư, lưu trú, dịch vụ và thương mại cùng phát triển trong một không gian kết nối liên vùng.

Trong bối cảnh Tây Ninh được định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và giao thương quốc tế phía Tây Nam, những dự án sở hữu vị trí kết nối chiến lược như The Heritage Tay Ninh được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng dài hạn. Giá trị bất động sản tại đây không chỉ đến từ hạ tầng, mà còn gắn liền với sự hình thành của các dòng chảy kinh tế, thương mại và dân cư trên hành lang Xuyên Á.

Khi các tuyến cao tốc và mạng lưới logistics dần hoàn thiện, các đô thị nằm trên trục giao thương xuyên biên giới sẽ từng bước chuyển mình từ khu vực vệ tinh thành những cực phát triển mới, hội tụ cư dân, thương mại và các hoạt động dịch vụ hiện đại.