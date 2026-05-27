Bùng nổ lễ ra quân Sun Porto Town và Sun Festo Town

Mới đây, tại khu vực ngọn Hải Đăng - tọa độ “check in” mới thu hút đông đảo du khách tại Sun Elite City Bãi Cháy (Quảng Ninh), Sun Group đã tổ chức lễ ra quân hai dự án Sun Porto Town và Sun Festo Town trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo các đơn vị phân phối và hơn 3.000 chuyên viên kinh doanh.

Với chủ đề “Đón sóng thương cảng, thắp sáng kỳ quan”, sự kiện không chỉ khởi động chiến dịch kinh doanh mới của Sun Property mà còn trở thành một “bữa tiệc trải nghiệm” đặc biệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tiềm năng phát triển du lịch - thương mại tại tâm điểm Bãi Cháy.

Khách mời tận hưởng “bữa tiệc” pháo hoa tại sự kiện. Ảnh: Minh Khánh.

Trải nghiệm tâm điểm lễ hội mới trung tâm Bãi Cháy

Điểm nhấn khác biệt của lễ ra quân lần này chính là không gian tổ chức ngoài trời ngay bên cạnh ngọn Hải Đăng, biểu tượng của khu vực Bãi Cháy. Giữa khung cảnh khoáng đạt hướng vịnh Hạ Long, nơi dòng khách du lịch đang tấp nập kéo đến mùa hè năm nay, sự kiện đã tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan để mang đến trải nghiệm chân thực về nhịp sống sôi động của vùng vịnh di sản thế giới. Lễ ra quân được đặt giữa không gian mà các sản phẩm bất động sản đang dần hiện diện và vận hành, giúp khách mời cảm nhận rõ nét sức sống và tiềm năng thương mại của khu vực.

Ngay trong khuôn khổ chương trình, khách mời được hòa mình vào không gian chợ đêm VUI-Fest - mô hình giải trí, mua sắm đã và đang thu hút lượng lớn du khách tại Bãi Cháy. Những gian hàng sôi động, dòng người tấp nập cùng âm thanh náo nhiệt đã phác họa bức tranh sinh động về dòng tiền và dòng khách hiện hữu – yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị khai thác bền vững cho các sản phẩm BĐS thương mại.

Không khí sự kiện được đẩy lên cao trào với màn diễu hành ấn tượng. Khán giả được tận hưởng show diễn đậm chất Carnival với dàn vũ công điệu nghệ khiêu vũ trên nền nhạc sôi động. Tiếp tục khuấy động sự kiện là những phần quà hấp dẫn, giải thưởng danh giá và nghi thức khởi động một chương mới đầy bứt phá của Sun Property cùng các chiến binh kinh doanh.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Minh Khánh.

Bên cạnh đó, các trải nghiệm đẳng cấp như show diễn “Long Vân Khánh Hội” lần đầu được ra mắt hay đêm diễn pháo hoa rực rỡ mãn nhãn đã góp phần nâng tầm cảm xúc cho toàn bộ sự kiện. Những hiệu ứng thị giác hiện đại kết hợp cùng câu chuyện văn hóa, lịch sử được kể bằng công nghệ đã tạo nên một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, giúp khách mời không chỉ “xem” mà còn “cảm” sâu sắc về sức hút của vùng đất di sản.

“Việc lựa chọn tổ chức lễ ra quân ngay tại “thực địa” giúp khách mời được trực tiếp chứng kiến dòng người đổ về khu vực, trải nghiệm các hoạt động giải trí sôi động và hòa mình vào không khí du lịch nhộn nhịp. Những con số về công suất khai thác hay lượng khách không còn mang tính lý thuyết, mà hiện lên sống động, dễ dàng kiểm chứng”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Sự kiện được tổ chức bên cạnh ngọn hải đăng - tọa độ đang diễn ra các show diễn nghệ thuật đình đám. Ảnh: Minh Khánh.

Mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện quần thể Sun Elite City

Tại sự kiện, đại diện Sun Group đã chia sẻ về định hướng phát triển của Sun Porto Town và Sun Festo Town như những mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – thương mại tại Sun Elite City Bãi Cháy. Hai dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu dòng khách du lịch ngày càng gia tăng, đồng thời tận dụng lợi thế vị trí trung tâm, kết nối trực tiếp với các điểm đến, tổ hợp vui chơi giải trí và hạ tầng du lịch hiện hữu.

Đặc biệt, Sun Festo Town vừa ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng nghìn chuyên viên kinh doanh. Dự án gồm 3 tòa tháp cao tầng The Festo (F1, F2, F3) với hơn 2.000 căn hộ và 135 căn nhà phố thương mại phát triển theo ý tưởng “Festival Living” - nơi cư dân và du khách được sống giữa trung tâm trải nghiệm, giải trí và lễ hội. Nơi đây hứa hẹn trở thành một tọa độ kết hợp hoàn hảo giữa sự sôi động của khu phố thương mại phong cách đô thị Nhật Bản gắn liền với dòng khách du lịch đông đúc và trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư tại các tòa căn hộ cao tầng.

Phối cảnh dự án Sun Festo Town tại trung tâm Bãi Cháy. Ảnh minh họa: Sun Property.

Không chỉ thuận tiện về mặt giao thông kết nối, Sun Festo Town còn sở hữu vị trí trung tâm quần thể Sun Elite City với vô vàn tiện ích kề cận: công viên lễ hội, quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, các show diễn quy mô lớn như 3D Mapping hay pháo hoa nghệ thuật… hưởng lợi trực tiếp từ lưu lượng khách đến Bãi Cháy. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án không chỉ sở hữu tiềm năng kinh doanh ngắn hạn mà còn duy trì sức hút bền vững.

Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe và thư giãn như khu tắm khoáng nóng Onsen, vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh cùng hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Những tiện ích này không chỉ gia tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng cho cư dân và du khách mà còn giúp dự án trở thành điểm đến quanh năm thay vì phụ thuộc vào mùa du lịch biển.

Không gian khoáng nóng Onsen – tiện ích đặc quyền chỉ có ở Sun Festo Town. Ảnh minh họa: Sun Property.

Việc ra mắt Sun Festo Town thông qua hình thức trải nghiệm thực tế ngay tại khu vực trung tâm sự kiện, lễ hội Bãi Cháy giúp khách mời hình dung rõ nét về tiềm năng vận hành của sản phẩm. Sức hút của Sun Festo Town được “kiểm chứng” bằng chính nhịp sống sôi động của đô thị trung tâm Quảng Ninh - thành phố trực thuộc TƯ trong tương lai gần, qua đó củng cố niềm tin vào khả năng vận hành của sản phẩm, sẵn sàng khai thác ngay khi đi vào hoạt động.

Cũng tại sự kiện, Sun Porto Town tạo dấu ấn với diện mạo khu phố thương cảng dần thành hình ngay giữa tâm điểm Bãi Cháy, giúp khách mời trực tiếp cảm nhận tiềm năng khai thác của dự án. Sự hiện diện của Sun Porto Town minh chứng tiến độ triển khai của chủ đầu tư và cho thấy giá trị thực tế của dự án.

Sun Festo Town hưởng trọn hàng loạt tiện ích tại “kinh đô lễ hội” Sun Elite City. Ảnh minh họa: Sun Property.

Sự kiện lễ ra quân đã ghi nhận tinh thần quyết tâm cao độ của đội ngũ kinh doanh khi hàng nghìn “chiến binh” cùng hòa chung khí thế, sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai thị trường. Những màn hô vang khẩu hiệu, các hoạt động gắn kết tập thể và phần chia sẻ chiến lược đã tiếp thêm động lực, tạo nên “điểm rơi cảm xúc” quan trọng trước khi chính thức mở bán dự án mới.