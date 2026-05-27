Ninh Bình: Khởi công dự án nhà ở xã hội giải quyết chỗ ở cho 4000 người

TPO - Dự án nhà ở xã hội Khánh Hoà được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình hiện đại, đáng sống.

Sáng 27/5, tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội Khánh Hoà.

Ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, thay mặt UBND tỉnh Ninh Bình chúc mừng đại diện chủ đầu tư.

Với quy mô 16.672m2, gồm 4 tòa nhà CT1-CT2-CT3-CT4 có chiều cao 26 tầng, 1.344 căn hộ, dự án đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 4.000 cư dân. Điểm nổi bật của dự án là hình thức thiết kế hiện đại theo xu hướng đô thị mới, có không gian nội khu xanh, sinh hoạt cộng đồng tiện nghi, công viên cây xanh, khu thể thao, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ…

Với vị trí liền kề Quốc lộ 10, kết nối nhanh cao tốc Bắc-Nam, gần với trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình, hệ thống trường học, bệnh viện cùng các tiện ích khác, dự án nhà ở xã hội Khánh Hoà được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình hiện đại, đáng sống.

Được biết chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ bất động sản Thuận Thắng và đơn vị liên danh là Công ty cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình.