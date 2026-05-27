À La Carte Danang Beach — Trải nghiệm nghỉ dưỡng độc bản tại Đà Nẵng

À La Carte Danang Beach - Khách sạn 4 sao toạ lạc tại vị trí đắc địa trên đường Võ Nguyên Giáp — cung đường ven biển sôi động bậc nhất của thành phố Đà Nẵng — với tầm nhìn trực diện ra bãi biển Mỹ Khê trong xanh và khoáng đạt. Lấy cảm hứng từ triết lý "à la carte" trong tiếng Pháp, tức là tự do lựa chọn theo đúng sở thích cá nhân, khách sạn xây dựng mô hình dịch vụ đặc trưng dựa trên ba giá trị cốt lõi: Dấu ấn cá nhân, Linh hoạt và Thú vị.

Hành trình hơn một thập kỷ

À La Carte Danang Beach chính thức đi vào hoạt động năm 2013, trở thành một trong những khách sạn 4 sao tiên phong khi Đà Nẵng còn đang trong giai đoạn định hình bản sắc du lịch của mình. Toà nhà 24 tầng với khoảng 200 phòng nghỉ được thiết kế theo dạng căn hộ - một mô hình còn khá mới mẻ tại Đà Nẵng vào thời điểm đó với hồ bơi vô cực nhìn ra biển đầu tiên tại Đà Nẵng đã nhanh chóng ghi dấu ấn với du khách trong và ngoài nước, trở thành lựa chọn tin cậy mỗi khi đặt chân đến Đà Nẵng.

Trải qua hơn mười năm vận hành, À La Carte Danang Beach vẫn giữ vững vị thế nổi bật trong phân khúc nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Đà Nẵng — không nhờ quy mô hay sự phô trương, mà nhờ một triết lý vận hành nhất quán: đặt trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm của mọi quyết định. Từ cách thiết kế không gian đến từng chi tiết dịch vụ, tất cả đều được xây dựng xoay quanh câu hỏi: vị khách cần gì và cảm thấy thế nào? Cùng với đó là chất lượng phòng và cơ sở vật chất được duy trì, nâng cấp định kỳ; quy trình vận hành được chuẩn hóa; đội ngũ nhân sự giữ được sự chuyên nghiệp và nhất quán trong trải nghiệm phục vụ. Sự tận tâm ấy, được duy trì qua nhiều năm, chính là nền tảng tạo nên những đánh giá xuất sắc từ du khách trong và ngoài nước, cùng nhiều giải thưởng du lịch quốc tế danh giá.

Vị trí và kết nối

Khách sạn toạ lạc tại số 200 đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải — ngay sát bãi biển Mỹ Khê trong xanh, một trong những bãi biển quyến rũ nhất Đông Nam Á. Sân bay quốc tế Đà Nẵng cách đó chưa đến 10 phút lái xe, trong khi các điểm đến nổi bật như bán đảo Sơn Trà hùng vĩ, Núi Ngũ Hành Sơn kỳ bí, phố cổ Hội An trầm mặc hay quần thể Bà Nà Hills ấn tượng đều nằm trong tầm với. Toàn bộ hệ thống ẩm thực và văn hoá đặc sắc của thành phố tập trung trong bán kính 2km.

Hạng phòng và tiện nghi lưu trú

202 phòng nghỉ được chia thành 6 hạng (Light, Light Plus, Delight, Delight Plus, Highlight, Highlight Plus), diện tích từ 45m² đến 114m², thiết kế theo dạng căn hộ hiện đại với đầy đủ bếp, phòng khách và ban công riêng biệt. Nhiều phòng sở hữu tầm nhìn ngoạn mục ra biển hoặc nhìn về phía thành phố rực sáng về đêm. Tính linh hoạt trong lựa chọn hạng phòng và gói dịch vụ đi kèm phản ánh đúng triết lý cốt lõi của thương hiệu: mỗi vị khách có quyền tự thiết kế kỳ nghỉ theo đúng cách của mình.

Ẩm thực: Nhà hàng FishCá và The TOP Bar

Nhà hàng FishCá là điểm nhấn ẩm thực chính của khách sạn với thực đơn phong phú, hài hoà giữa hương vị Việt Nam đậm đà và các món quốc tế tinh tế. Không gian nhà hàng được thiết kế rộng mở, thoáng đãng và đầy sức sống — đủ sức biến mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, chứ không chỉ là nhu cầu dinh dưỡng thông thường.

The TOP Bar là quầy bar và khu vực ăn nhẹ cao cấp nằm tại tầng thượng, tiếp giáp trực tiếp với hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra biển — một trong những góc nhìn đẹp và ấn tượng nhất của toàn bộ khách sạn. Đây là không gian được đánh giá cao về trải nghiệm thị giác, nơi toàn cảnh đường bờ biển Đà Nẵng trải dài rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Thực đơn đồ uống được pha chế cầu kỳ cùng các món ăn nhẹ chắt lọc tạo nên một trải nghiệm thư giãn thực sự khó quên.

Chuỗi tiện ích nội khu: Spa, Gym, Thư viện…

Bên cạnh không gian lưu trú, À La Carte Danang Beach phát triển hệ tiện ích nội khu đồng bộ, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng trong cùng một khuôn viên. Hồ bơi vô cực trên tầng thượng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, mang đến không gian thư giãn với tầm nhìn trực diện ra biển.

Các tiện ích như khu spa, phòng gym, thư viện và khu vui chơi trẻ em được bố trí hợp lý, tạo nên sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Mỗi khu vực đều được vận hành ổn định, góp phần duy trì trải nghiệm nhất quán cho du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Việc đầu tư và duy trì đồng bộ hệ tiện ích không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể, mà còn giúp À La Carte Danang Beach trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm khách — từ nghỉ dưỡng cá nhân, gia đình đến khách công tác.

Định vị thương hiệu và giải thưởng

Trong suốt hành trình vận hành, À La Carte Danang Beach đã liên tục được vinh danh bởi các nền tảng du lịch quốc tế uy tín, khẳng định chất lượng dịch vụ vượt trội và trải nghiệm lưu trú xuất sắc mà khách sạn kiên trì theo đuổi. Những ghi nhận danh giá này là minh chứng thực tiễn cho sự hài lòng sâu sắc từ phía du khách và phản ánh cam kết chất lượng nhất quán của thương hiệu.

Với triết lý cốt lõi "Tại À La Carte, lựa chọn là của bạn", khách sạn tiếp tục khẳng định mình là điểm đến lý tưởng cho những du khách coi trọng sự cá nhân hoá tinh tế, tính linh hoạt thực sự và chất lượng trải nghiệm vượt kỳ vọng tại Thành phố đáng sống nhất Việt Nam!