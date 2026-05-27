Hồng Hạc City ra mắt phân khu mới, đón sóng tăng trưởng Đông Bắc Hà Nội

Tọa lạc tại tâm điểm phát triển mới phía Đông Bắc Hà Nội, Hồng Hạc City vừa giới thiệu phân khu Hồng Phát (Zone F1-2), gây chú ý với mô hình đô thị mật độ thấp, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và tiềm năng hưởng lợi từ loạt đại dự án hạ tầng chiến lược.

Sức bật từ quy hoạch trăm năm

Hôm nay (27/5), chủ đầu tư Hồng Hạc City – Phú Mỹ Hưng và Nomura tổ chức “Lễ ra mắt Zone F1-2, Phân khu Hồng Phát, Hồng Hạc City” đánh dấu bước chuyển tiếp trong lộ trình phát triển dài hạn của đại đô thị tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khu vực cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng trọng điểm, thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao và xu hướng dịch chuyển dân cư chất lượng cao.

Nằm trên quỹ đất rộng lớn 197,76 ha tại trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc thuộc Bắc Ninh, Hồng Hạc City gây ấn tượng mạnh với việc duy trì mật độ xây dựng toàn khu ở mức cực kỳ thấp, chỉ 27,9%. Không phát triển theo mô hình nhà ở đơn lẻ, đại đô thị này tiên phong kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) hoàn chỉnh.

Dự án tích hợp đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe nhiều tầng, hệ thống công viên cây xanh quy mô lớn cùng các công trình dịch vụ công cộng thiết yếu từ y tế, giáo dục đến thể thao và văn hóa nhằm phục vụ cho quy mô dân số dự kiến lên tới hơn 27.000 người.

Đánh giá dưới góc độ vĩ mô tại sự kiện, PGS.TS. Trần Kim Chung - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - nhận định rằng sự phát triển của Hồng Hạc City đang được hưởng lợi to lớn từ quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Theo định hướng này, Hà Nội đóng vai trò là đô thị trung tâm hạt nhân, lấy trục sông Hồng làm xương sống. Trong khi đó, các tỉnh xung quanh được định vị là hệ thống đô thị vệ tinh và đối trọng, nhằm chia sẻ áp lực khổng lồ về dân số, hạ tầng và dịch vụ cho vùng lõi nội đô. Đặc biệt, khu vực phía Đông Bắc bao gồm Bắc Ninh, Từ Sơn và Thuận Thành đang bứt tốc trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics hàng đầu.

Khu vực này đang hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt siêu dự án hạ tầng giao thông chiến lược như: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long, các tuyến đường sắt liên vận kết nối quốc tế, cùng sân bay quốc tế Gia Bình và sân bay Nội Bài. Việc các công trình hạ tầng này giúp "nén" ngắn khoảng cách địa lý đã làm thay đổi hoàn toàn giá trị đất đai và cấu trúc phân bố dân cư.

Đi kèm với quy hoạch vùng là chủ trương khống chế dân số nội đô cùng làn sóng di dời lên tới 860.000 dân ra khỏi khu vực trung tâm. Thêm vào đó, trong bối cảnh thời tiết tại Hà Nội ngày càng khắc nghiệt và đối mặt với rủi ro ô nhiễm, xu hướng tìm kiếm một không gian sống xanh đang bùng nổ. Những đại đô thị duy trì được mật độ xây dựng cực kỳ thấp như Hồng Hạc City sẽ trở thành "thỏi nam châm" thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa - những người khao khát một cuộc sống sinh thái chất lượng, trong lành và an yên.

Giải "cơn khát" tiện ích và bài toán đỗ xe nội đô

Tiếp nối câu chuyện về không gian sống lý tưởng, ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối kinh doanh và tiếp thị Công ty Phú Mỹ Hưng - cho hay, với lợi thế mật độ xây dựng thấp, Hồng Hạc City ưu tiên không gian cho tự nhiên, tạo ra cộng đồng cư dân chất lượng cao thay vì những khối bê tông chật chội. Dự án đã quy hoạch hệ thống "điện, đường, trường, trạm" và công viên một cách đồng bộ. Điểm nhấn chiến lược là việc phát triển hệ thống trường học đạt chuẩn quốc tế, sử dụng chính nguồn nhân lực và kinh nghiệm giáo dục uy tín từ Phú Mỹ Hưng để thu hút hơn 23.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực Bắc Ninh.

Đặc biệt, thấu hiểu bài toán thiếu hụt chỗ đỗ xe trầm trọng tại nhiều khu đô thị hiện nay, Hồng Hạc City đã tiên phong quy hoạch hệ thống chỗ đỗ xe bài bản cho từng sản phẩm nhà ở. Khu đô thị còn phát triển các bãi đỗ xe ngoài trời dọc công viên trung tâm (sức chứa từ 300 - 500 xe) và các tòa nhà đỗ xe nhiều tầng trong nhà nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của cư dân lẫn khách vãng lai. Đón đầu xu hướng giao thông xanh, dự án cũng tích hợp sẵn mạng lưới các trạm sạc điện xen kẽ trong nội khu.

Không dừng lại ở đó, hàng loạt tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí như 10 sân pickleball hiện đại, hồ bơi bốn mùa, câu lạc bộ yoga và phòng golf 3D cũng được đưa vào quy hoạch phục vụ cư dân. Lộ trình phát triển được chủ đầu tư cam kết rõ ràng rằng mỗi năm dự án sẽ có ít nhất một công trình tiện ích mới ra đời.

Dưới góc độ đầu tư, ông Toàn khẳng định thực tế đã cho thấy, dự án đô thị của Phú Mỹ Hưng luôn có sức hút mãnh liệt với giới chuyên gia quốc tế, thậm chí Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TPHCM đã thu hút tới 50% người nước ngoài nhờ lợi thế tuyệt đối về an ninh, an toàn, quản lý khép kín và hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế. Đây cũng là tệp khách hàng tiềm năng mà Hồng Hạc City hướng đến và được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán cho thuê sinh lời, tạo ra nguồn thu nhập thụ động bền vững cho các nhà đầu tư.

Pháp lý minh bạch và tiêu chuẩn chuẩn Nhật

Đứng từ lăng kính của đối tác phát triển quốc tế, ông Hyoguchi Bruce Hyo - đại diện Nomura Real Estate Vietnam - khẳng định, về mặt pháp lý, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi toàn bộ 1.047 sản phẩm thuộc phân khu Hồng Phát của dự án đã được cấp sổ hồng minh bạch.

Hiện tại, tiến độ thi công đang được triển khai khẩn trương với lộ trình bàn giao vô cùng rõ ràng: Đợt nhà đầu tiên (thuộc khu 1.1) cùng các hạng mục quan trọng như cổng chính và nhà mẫu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Tiếp đó, toàn bộ phân khu Hồng Phát (Khu F) sẽ được hoàn tất quá trình xây dựng vào cuối năm 2027.

Đáng chú ý, không chỉ tập trung xây nhà, hệ sinh thái tiện ích của dự án cũng được cam kết mốc thời gian hoàn thiện mạnh mẽ. Dự kiến đến năm 2028, giai đoạn 1 của hệ thống giáo dục (hợp tác cùng hệ thống Ngôi Sao Hà Nội và Quest) sẽ chính thức đi vào hoạt động, cung cấp môi trường học tập toàn diện từ mầm non đến các cấp học cao hơn cho con em cư dân

Hồng Hạc City được thiết kế và quy hoạch bài bản theo chuẩn Nhật Bản với tầm nhìn thế kỷ. Định hướng phát triển của Nomura xoay quanh các giá trị cốt lõi về an toàn, công năng và thiết kế bền vững vượt thời gian. Nhận thức rõ về các vấn đề địa chất như sụt lún nền đất tại Việt Nam, dự án đã ứng dụng các vật liệu xây dựng và công nghệ mang tính bền vững cao. Điển hình là việc sử dụng hệ thống đường ống ngầm linh hoạt có khả năng thích ứng với chuyển dịch nền đất, cùng hệ thống kiểm soát rủi ro từ trước khi sự cố xảy ra. Mọi chi tiết thiết kế đều được tính toán kỹ lưỡng, tối ưu hóa công năng nhằm tạo ra một không gian sống tốt nhất, hạnh phúc nhất và mang lại giá trị bền vững lâu dài cho cư dân trong nhiều thập kỷ tới.

Theo đánh giá của chuyên gia và nhà đầu tư, sự kiện ra mắt phân khu Hồng Phát không đơn thuần là việc mở bán một dự án bất động sản, mà là cột mốc khai sinh một biểu tượng sống mới tại khu vực Vùng Thủ đô. Sự hội tụ của tầm nhìn quy hoạch vĩ mô, tiện ích "all-in-one" đẳng cấp, pháp lý minh bạch và chất lượng xây dựng chuẩn Nhật Bản đã đưa Hồng Hạc City trở thành điểm đến an cư hoàn hảo và là kênh đầu tư sinh lời vượt trội, an toàn trong dài hạn.