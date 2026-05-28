Địa ốc

Huế:

Ba lần chuyển chủ đầu tư, hai dự án tái định cư vẫn dở dang

Ngọc Văn

TPO - Hai dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương, TP. Huế được đầu tư gần 150 tỷ đồng, trải qua 3 lần chuyển đổi chủ đầu tư nhưng sau nhiều năm triển khai vẫn dang dở, hiện trong tình trạng hoang phế.

VIDEO: Ba lần chuyển chủ đầu tư, hai khu tái định cư gần 150 tỷ ở Huế vẫn ngổn ngang.
Hơn 3 năm trước, nhằm chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất và bố trí tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, TP. Huế triển khai đồng loạt hai dự án﻿ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TĐC-08 và TĐC-09 tại phường An Đông (nay là phường An Cựu), thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương.
Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, quy hoạch﻿ 244 lô đất tái định cư trên diện tích hơn 8,4 ha. Trong đó, dự án TĐC-08 có tổng vốn hơn 74 tỷ đồng với 124 lô đất; dự án TĐC-09 hơn 75,4 tỷ đồng với 120 lô đất.
Ban đầu, hai dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực TP. Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi TP. Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và thực hiện chia tách quận, dự án được chuyển giao Ban QLDA ĐTXD khu vực quận Thuận Hóa tiếp quản. Đến khi sắp xếp, sáp nhập các ban quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hai công trình được bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD khu vực 1 TP. Huế tiếp tục quản lý, thực hiện.
Tuy nhiên, dù qua 3 lần chuyển chủ đầu tư, cả hai khu tái định cư vẫn trong tình trạng dở dang, nhiều khu vực có dấu hiệu xuống cấp, hoang hóa. Theo Ban QLDA ĐTXD khu vực 1 TP. Huế, đến cuối tháng 5/2026, dự án TĐC-08 mới đạt khoảng 95% khối lượng hợp đồng, còn TĐC-09 đạt khoảng 90%.
Tại dự án TĐC-08, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện như lát gạch vỉa hè, nền đường, hệ thống thoát nước đầu tuyến số 3 và lắp đặt 11 nắp gang hố ga còn thiếu. Trong khi đó, dự án TĐC-09 còn dang dở các hạng mục thảm bê tông nhựa tuyến số 4, cống thoát nước, lắp đặt 27 nắp gang hố ga, sửa chữa vỉa hè và hệ thống cấp nước.
Không chỉ chậm tiến độ, nhiều hạng mục tại hai dự án đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp ngay khi chưa hoàn thiện, cả đại công trường hoang hóa giữa cỏ dại. Qua kiểm tra mới đây, hàng chục cây xanh trồng dọc các tuyến đường và công viên bị chết lâu ngày nhưng chậm được thay thế. “Tôi làm ruộng hay đi qua khu vực này, không hiểu sao công trình làm nhiều năm vẫn chưa xong. Đất đá còn ngổn ngang, đường chưa thảm nhựa hoàn chỉnh, hố ga thiếu nắp đậy nhan nhản, cây xanh thì chết khô mà không thấy thay thế”, ông Nguyễn Hưng, trú đường Sông Như Ý, phường An Cựu, phản ánh
Các dự án do liên danh nhiều nhà thầu thi công, gồm Công ty TNHH MTV Xây lắp TM & DV KT Đại Thành, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành, Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế. Riêng dự án TĐC-08 có thêm Công ty TNHH Anh Quân, còn dự án TĐC-09 có Công ty TNHH Công trình cây xanh Thái Bình thực hiện hạng mục cây xanh.
Theo Ban QLDA ĐTXD khu vực 1, nguyên nhân khiến hai dự án kéo dài chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng. Việc bàn giao mặt bằng được thực hiện nhiều đợt, không liên tục, làm gián đoạn thi công. Trong đó, tại dự án TĐC-09, khu vực san nền lô A và nhiều hạng mục liên quan vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Dự án TĐC-08 cũng tiếp tục vướng mặt bằng đầu tuyến số 3.
Ban QLDA ĐTXD khu vực 1 cho biết đã yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tồn tại, thay thế cây xanh chết, hoàn thiện các hạng mục còn lại và dọn dẹp vệ sinh công trường trước cuối tháng 6/2026. Đơn vị này cũng kiến nghị UBND phường An Cựu sớm hoàn tất thẩm định, phê duyệt và bàn giao phần mặt bằng còn lại để có cơ sở hoàn thiện dự án, tránh kéo dài tình trạng hai khu tái định cư tiền tỷ dang dở giữa khu đô thị mới An Vân Dương.

#TP. Huế #An Vân Dương #khu tái định cư #dự án dang dở #chuyển chủ đầu tư #Ban QLDA ĐTXD khu vực 1 #giải phóng mặt bằng #cây xanh chết #hố ga thiếu nắp #đô thị mới An Vân Dương #phường An Cựu #tái định cư TP. Huế

