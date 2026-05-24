TP.HCM đẩy mạnh đầu tư metro đến 2030, tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh TP.HCM tăng tốc phát triển hạ tầng giao thông công cộng, hệ thống metro đang dần chuyển từ giai đoạn định hướng sang triển khai với các danh mục đầu tư cụ thể.

Metro được xác định là trục phát triển đô thị dài hạn

Theo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 1711/QĐ-TTg), hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị, được định hướng đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc phát triển đô thị. Đây là nền tảng để kết nối khu vực trung tâm với các vùng lân cận và giảm áp lực giao thông nội đô.

Phân bố nguồn cung căn hộ hiện hữu tại TP.HCM. Nguồn: Avison Young 2025

Định hướng này không chỉ nhằm giải quyết áp lực giao thông nội đô, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển đô thị theo cấu trúc đa cực, giảm phụ thuộc vào khu vực trung tâm. Khi hệ thống metro được triển khai đồng bộ, khả năng tiếp cận giữa các khu vực được cải thiện, từ đó thúc đẩy quá trình giãn dân, phân bổ lại dân cư và hình thành các khu vực phát triển mới ngoài trung tâm.

Danh mục đầu tư giai đoạn mới mở rộng mạng lưới metro

Cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 17/4/2026, công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị là một trong những nhóm hạ tầng trọng điểm, với kế hoạch kêu gọi đầu tư 9 tuyến metro quy mô lớn, tổng chiều dài lên tới 375 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 981.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong danh mục này là tuyến metro kết nối TP.HCM với khu vực Bình Dương, cụ thể là tuyến từ TP. Thủ Dầu Một đến TP.HCM, có chiều dài khoảng 21,87 km, tổng vốn đầu tư khoảng 86.521 tỷ đồng. Tuyến đi qua nhiều khu vực đô thị hiện hữu như Thủ Dầu Một, Thuận An và khu Đông Bắc TP.HCM, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dòng di chuyển giữa trung tâm TP.HCM và vùng công nghiệp - dịch vụ của Bình Dương.

Việc đưa tuyến metro này vào danh mục kêu gọi đầu tư cho thấy định hướng phát triển rõ ràng của Thành phố trong việc tăng cường kết nối liên vùng, đồng thời tạo tiền đề cho việc hình thành các hành lang đô thị mới dọc theo các trục giao thông công cộng.

Bất động sản khu giáp TP.HCM hưởng lợi từ hạ tầng

Trong bối cảnh đó, khu Đông Bắc TP.HCM - khu vực kết nối trực tiếp với Bình Dương thông qua Quốc lộ 13 - đang dần trở thành điểm đến của nhu cầu nhà ở thực.

Tại đây, Bcons NewSky được phát triển trên trục giao thông chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa TP.HCM và các khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ tại Bình Dương.

Trong tổng thể dự án, một trong những phân khu thu hút sự quan tâm là Block B - nơi tập trung nhiều căn hộ hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh với diện tích khoảng 55m². Mức giá dự kiến từ khoảng 2,8 tỷ đồng giúp sản phẩm này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc các gia đình đang tìm kiếm nơi ở ổn định trong dài hạn.

Khu căn hộ này được bố trí gần hệ tiện ích nội khu, siêu thị tiện lợi và tòa nhà văn phòng, tạo điều kiện để cư dân có thể sinh hoạt, làm việc và sử dụng dịch vụ ngay trong cùng một khu vực.

Ngoài ra, dự án còn nằm trong khu vực đã hình thành hệ tiện ích ngoại khu tương đối hoàn chỉnh. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận các trung tâm thương mại và bệnh viện lớn trong bán kính 10-15 phút, đồng thời kết nối về TP. Thủ Đức trong khoảng 20-25 phút thông qua Quốc lộ 13.

Căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích ~55 m², được thiết kế tối ưu công năng và có tổng giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng.

Hạ tầng rõ ràng hơn, thị trường bước vào giai đoạn mới

Giới chuyên môn nhận định, khi các dự án metro được cụ thể hóa bằng danh mục đầu tư và quy hoạch dài hạn, thị trường bất động sản sẽ bước vào giai đoạn đánh giá lại giá trị dựa trên yếu tố hạ tầng.

Trong đó, các khu vực nằm trên trục kết nối liên vùng, đặc biệt là khu giáp TP.HCM, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm trong thời gian tới.