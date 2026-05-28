Xe container 'bủa vây' cửa ngõ khu Đông TPHCM

TPO - Mỗi ngày, dòng xe container dày đặc vẫn len lỏi qua các tuyến đường dân sinh ở cửa ngõ khu Đông TPHCM, tạo nên cảnh ùn tắc kéo dài và nỗi lo tai nạn thường trực. Áp lực không chỉ đè lên hạ tầng giao thông mà còn đặt ra bài toán lớn về quy hoạch logistics và không gian đô thị.

Xe container bủa vây

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ nút giao Mỹ Thủy đến các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công hay Nguyễn Duy Trinh, những đoàn container khổng lồ ngày ngày ken đặc mặt đường, phủ kín cửa ngõ khu Đông TPHCM bằng khói bụi và tiếng còi hơi chát chúa. Không khí nơi đây lúc nào cũng đặc quánh, căng như dây đàn bởi áp lực giao thông nghẹt thở.

Xe container nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp, gây áp lực lớn lên hạ tầng và đời sống người dân.

Có thời điểm, dòng xe đầu kéo nối dài hàng cây số, nhích từng mét để vào cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, biến nhiều tuyến đường dân sinh thành “đại công trường” xe tải nặng. Những chiếc xe trọng tải hàng chục tấn liên tục tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng vốn đã quá tải.

Giữa dòng container khổng lồ, xe máy của người dân gần như lọt thỏm giữa những “bức tường thép” di động. Mỗi ngày, người đi làm, học sinh đến trường phải len lỏi sát bánh xe đầu kéo để di chuyển.

Sinh sống tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh, ông Nguyễn Hoàng Việt (phường Phú Hữu, TPHCM) cho biết, đã quá quen với cảnh container nối đuôi nhau lưu thông dày đặc mỗi ngày. Theo ông Việt, tuyến đường vốn nhỏ hẹp nhưng phải “gánh” lượng lớn xe tải trọng nặng ra vào cảng, khiến cuộc sống của người dân quanh khu vực bị ảnh hưởng đáng kể.

“Trừ những lúc cấm tải, xe container ra vào liên tục, gây rung lắc nhà cửa, khói bụi và tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân, nhất là những hộ sống hai bên đường”, ông Việt nói.

Theo ghi nhận PV Tiền Phong, áp lực giao thông tại khu Đông TPHCM chủ yếu xuất phát từ lưu lượng container quá lớn đổ dồn về cụm cảng Cát Lái, Phú Hữu cùng hệ thống ICD, depot, bãi chứa container rỗng nằm xen cài dày đặc giữa các khu dân cư.

Cần sớm có giải pháp di dời các cảng cạn hoạt động ít hiệu quả ra khỏi khu dân cư.

Theo số liệu thống kê, chỉ riêng đoạn Võ Chí Công - Nguyễn Duy Trinh dài khoảng 1,6 km nhưng trong giai đoạn 2019 - 2023 đã ghi nhận 21 người tử vong vì tai nạn giao thông liên quan đến container. Dù cơ quan chức năng đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo nguy hiểm và lưu ý điểm mù, nhưng thực tế trật tự an toàn giao thông tại đây vẫn chưa được cải thiện.

Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe tải nặng liên tục ra vào các bãi xe sát tuyến dân sinh, cắt ngang dòng phương tiện nhỏ lẻ và tạo nên những “nút thắt cổ chai” nguy hiểm. Hệ thống hạ tầng hiện tại vốn không còn phù hợp với mật độ xe khổng lồ này.

Cần xem lại quy hoạch

Dù TPHCM đã đổ không ít nguồn lực để giải cứu hạ tầng quanh cảng Cát Lái - từ việc xây dựng hầm chui, cầu vượt tại nút giao Mỹ Thủy để phân tách các làn xe, cho đến mở rộng đường và siết chặt giờ cấm tải - nhưng tình trạng quá tải vẫn bế tắc. Thực tế, lưu lượng container vẫn tăng nhanh hơn tốc độ phát triển hạ tầng, khiến áp lực giao thông chỉ dịch chuyển từ điểm nghẽn này sang điểm nghẽn khác.

Phân tích về thực trạng này, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, hạ tầng giao thông TPHCM đang rơi vào một cái bẫy luẩn quẩn, cứ mở rộng mặt đường đến đâu thì phương tiện lại lấp đầy đến đó. Theo ông Sơn, căn nguyên của vấn đề không nằm ở việc điều tiết hay cấm giờ xe chạy, mà cốt lõi là việc hàng vạn chuyến xe tải nặng buộc phải di chuyển xuyên qua các khu dân cư đông đúc để ra vào cảng biển mỗi ngày. Đây chính là hệ quả từ mô hình quy hoạch các khu cảng cạn và mạng lưới logistics từ nhiều năm trước, khi mà làn sóng đô thị hóa chưa bùng nổ mạnh mẽ như hiện tại.

Nhiều biển cảnh báo được cơ quan chức năng đặt bên đường để nhắc nhở người dân khi lưu thông trên đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn.

Do đó, KTS Ngô Viết Nam Sơn khuyến nghị TPHCM cần một chiến lược mang tầm nhìn dài hạn hơn, từng bước hình thành mạng lưới giao thông chuyên dụng cho logistics nhằm tách dòng xe container khỏi khu dân cư và nội đô. Chỉ khi xây dựng được các tuyến vận tải hàng hóa chuyên biệt, TPHCM mới có thể giảm áp lực giao thông, hạn chế tai nạn và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

“Phía sau những con số thống kê về ùn tắc hay tai nạn giao thông không chỉ là câu chuyện của riêng ngành giao thông, mà còn là vấn đề về an toàn tính mạng, chất lượng sống của người dân và tương lai phát triển bền vững của một siêu đô thị hơn 10 triệu dân”, ông Sơn nói.

Thực tế cho thấy, mô hình depot, ICD và bãi container xen cài trong khu dân cư đã bộc lộ nhiều bất cập lớn về hạ tầng lẫn quy hoạch. Việc tái cấu trúc lại không gian logistics và hệ thống giao thông cửa ngõ, giảm áp lực xe tải nặng lên dân cư là cấp thiết hơn bao giờ hết.