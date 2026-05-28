Dòng tiền quay lại bất động sản Đà Nẵng - ưu tiên tài sản tạo giá trị khai thác

Xu hướng đầu tư đang dịch chuyển về các căn hộ trung tâm có khả năng khai thác lưu trú và vận hành dài hạn, đưa những dự án sở hữu vị trí lõi đô thị như Capital Square trở thành tâm điểm của dòng vốn mới.

Dòng tiền đầu tư chuyển dịch theo hướng chọn lọc sản phẩm

Sau giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh, dòng tiền đang tái định hướng trở lại vào bất động sản. Tuy nhiên, tâm lý đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Thay vì ưu tiên kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư hiện tập trung vào những tài sản có khả năng khai thác thực tế, tạo dòng tiền ổn định và sở hữu giá trị vận hành dài hạn.

Theo Savills Việt Nam, xu hướng đầu tư trên thị trường đang phân hóa rõ nét, trong đó nhóm nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm căn hộ hạng A tại khu vực trung tâm và ven sông - nơi sở hữu khả năng khai thác lưu trú và tiềm năng tăng giá bền vững.

Căn hộ cao cấp bên sông Hàn là sản phẩm hiếm, được nhà đầu tư săn đón

Báo cáo thị trường quý I/2026 của DKRA Consulting cũng cho thấy phân khúc căn hộ trung - cao cấp tiếp tục chiếm gần 90% tổng nguồn cung sơ cấp tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, giao dịch tập trung chủ yếu ở các dự án có vị trí thuận tiện, pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác vận hành thực tế.

Sự phục hồi của du lịch, hạ tầng và cộng đồng chuyên gia quốc tế đang tạo lực đẩy lớn cho phân khúc căn hộ trung tâm. Đây là nhóm tài sản vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn, vừa có khả năng khai thác thương mại ổn định trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng mạnh về du lịch và dịch vụ.

Capital Square đón đầu xu hướng đầu tư vào căn hộ tạo dòng tiền

Nằm tại lõi trung tâm thành phố, giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các tài sản có khả năng khai thác thực tại Đà Nẵng.

Được định hướng phát triển theo mô hình đô thị đa công năng hiện đại, Capital Square mang đến không gian sống được thiết kế để đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, lưu trú và khai thác vận hành.

Các căn hộ tại dự án được phát triển theo phong cách kiến trúc hiện đại với không gian mở, tối ưu diện tích sử dụng và gia tăng khả năng kết nối với cảnh quan. Hệ kính chạm trần cao cấp giúp mở rộng tầm nhìn panorama, đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác giao hòa giữa không gian sống tràn ngập hơi thở thiên nhiên với nhịp sống đô thị trung tâm

Bên cạnh lợi thế vị trí và thiết kế, Capital Square còn được đánh giá cao nhờ pháp lý sở hữu lâu dài và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gồm trung tâm thương mại, tuyến phố thương mại, bể bơi hơn 500 m2, quảng trường trung tâm hơn 2.000 m2, sân thể thao đa năng, sân golf mini, vườn cảnh quan… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, y tế của cư dân và du khách.

Tuyến phố thương mại sầm uất vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của chủ nhân căn hộ, vừa thu hút khách thuê lưu trú và người dân địa phương

Loạt chính sách ưu đãi tài chính tăng sức hút với nhà đầu tư

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, Capital Square đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng khai thác lưu trú, pháp lý sở hữu lâu dài và chính sách tài chính hấp dẫn.

Trong đó, người mua căn hộ tại tòa Times Place, Victory Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% trong 18 tháng…

Còn người mua căn hộ tại tòa Broadways Place được tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 01% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 10% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% tới 24 tháng…

Sự cộng hưởng giữa vị trí lõi trung tâm ven sông Hàn, thiết kế hiện đại, hệ tiện ích đồng bộ và dư địa tăng trưởng của thị trường đang giúp Capital Square trở thành nhóm tài sản đón đầu xu hướng đầu tư vào bất động sản tạo dòng tiền tại Đà Nẵng.