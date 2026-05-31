Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định 969 ngày 30/5 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đối với các ông: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn và Đỗ Hùng Đức. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Trước đó, sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu, biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với các ông: Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ và Đỗ Hùng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân.