Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển ngành dược

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Phó Trưởng ban.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 967 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Phó Trưởng ban. Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên Thường trực.

Các Ủy viên gồm: Ông Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm: Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối các hoạt động, đôn đốc các bộ, ngành và các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về phát triển ngành dược.

Ban Chỉ đạo tham mưu Thủ tướng Chính phủ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo…

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.