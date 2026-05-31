Vụ người đi ô tô hỏi CSGT 'em có biết anh không': Tài xế bị phạt 19 triệu đồng

TPO - Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội kèm nội dung “Anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?…”, lực lượng CSGT đã xác minh, xử phạt tài xế ô tô tổng số tiền là 19 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

CSGT dừng kiểm tra phương tiện. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 29/5, trên Facebook xuất hiện clip kèm nội dung “Anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?…”, ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ô tô nói với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 1B, thuộc phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, những người liên quan để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 15h55 ngày 29/5, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Quốc lộ 1B (thuộc phường Phúc Lợi) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30B-170.XX có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông nên ra hiệu lệnh yêu cầu phương tiện dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, người ngồi ghế phụ trên xe xưng tên Khúc Cao Thế đã có những phát ngôn không phù hợp với cán bộ làm nhiệm vụ và sử dụng hình ảnh ghi lại sự việc để đăng tải lên mạng xã hội.

Những người liên quan được mời đến trụ sở làm việc. Ảnh CACC

Ngày 30/5, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, người đã có những phát ngôn được xác định là anh K.C.T (SN 1978, trú tại phường Long Biên, Hà Nội).

Người này thừa nhận, chiều 29/5, sử dụng xe ô tô cá nhân biển kiểm soát 30B-170.XX để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G (SN 1984, trú tại TPHCM). anh T không phải giảng viên dạy lái của bất kỳ trung tâm nào.

Đồng thời thừa nhận việc phát ngôn với lực lượng CSGT là không phù hợp, công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ CSGT làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Về phía người điều khiển xe được xác định là anh L.T.G có Giấy phép lái xe hạng B, còn thời hạn sử dụng và đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Anh L.T.G thừa nhận trong quá trình điều khiển phương tiện đã không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.T.G về hành vi vi phạm nêu trên. Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt với tổng mức tiền 19 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi khác có liên quan, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Hà Nội khẳng định mọi thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ đều được tiếp nhận, xác minh khách quan, xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời đề nghị người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng, ứng xử văn minh, đúng mực khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.