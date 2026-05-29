Vĩnh Long: Kiến nghị chuyển công an hồ sơ đấu giá đất sân vận động làm trung tâm thương mại

TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện thủ tục, đấu giá khu đất sân vận động huyện Vũng Liêm cũ để làm trung tâm thương mại, đồng thời kiến nghị chuyển tài liệu vụ việc đến Công an tỉnh.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng khu đất Sân vận động huyện Vũng Liêm cũ, khu đất này rộng hơn 10.500m², tại xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Sân vận động huyện Vũng Liêm cũ sau gần 10 năm được đấu giá để làm trung tâm thương mại, hiện vẫn để hoang.

Trước đây, Sân vận động huyện Vũng Liêm do Trung tâm Thể dục thể thao huyện quản lý. Tháng 7/2016, UBND tỉnh Vĩnh Long đồng ý chủ trương chuyển đổi để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, nên khu đất được thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

Tháng 2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long trình UBND tỉnh và được phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

Kết quả, Công ty Vũ Anh trúng đấu giá, với số tiền trúng đấu giá thuê đất 353 triệu đồng/năm (trả tiền thuê hằng năm); tiền tài sản trên đất hơn 770 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, Công ty Vũ Anh được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận chuyển từ trả tiền thuê hằng năm sang trả một lần cho cả thời gian thuê. Sau đó phát sinh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất này.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ rõ, sau khi được tỉnh chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng sân vận động, huyện Vũng Liêm cũ đã điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của khu đất này sang thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm cùng thời điểm lại chưa được điều chỉnh, vẫn để đất thể dục thể thao, cây xanh. Bên cạnh đó, việc lập kế hoạch sử dụng đất của huyện cũng chưa được HĐND cùng cấp cho ý kiến trước khi trình phê duyệt là chưa theo trình tự quy định.

Với phương án đấu giá quyền sử dụng đất sân vận động cũng được Thanh tra chỉ ra, chưa thể hiện đầy đủ mục tiêu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại theo chủ trương của tỉnh; chưa quy định cụ thể các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá về năng lực tài chính, khả năng thực hiện dự án và các nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án. Việc tham mưu, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện dự án sau đấu giá chưa được thực hiện chặt chẽ.

Việc tham mưu tỉnh Vĩnh Long cho phép chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hằng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chưa phù hợp với phương án đấu giá được duyệt, làm thay đổi nội dung về hình thức thuê đất và nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá. Quá trình xác định nghĩa vụ tài chính, ký kết hợp đồng thuê đất và rà soát hồ sơ pháp lý còn thiếu sót.

Thanh tra cũng cho rằng, quá trình giải quyết đăng ký biến động đất đai chưa gắn chặt với yêu cầu quản lý, sử dụng đất theo mục tiêu dự án được chấp thuận. Sau khi được cho thuê đất và hoàn tất các thủ tục liên quan, dự án chưa được triển khai theo chủ trương ban đầu, nhưng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được thực hiện.

Công tác kiểm tra, rà soát điều kiện pháp lý, năng lực thực hiện dự án và theo dõi sử dụng đất sau đấu giá còn hạn chế.

Đến thời điểm thanh tra (sau 10 năm), thửa đất sân vận động Vũng Liêm cũ vẫn chưa được đưa vào sử dụng theo mục tiêu dự án ban đầu.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền.

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có những hạn chế.

Văn phòng đăng ký đất đai được đề nghị chấn chỉnh công tác chuyên môn trong tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả hồ sơ đất đai. Tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có những hạn chế.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu vụ việc đến Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền.