Vụ ‘chống’ kháng nghị của nguyên Chi cục trưởng THADS Đồng Hới gây thiệt hại bao nhiêu tiền?

TPO - Liên quan vụ nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đồng Hới Nguyễn Thị Phương Lan “chống” kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Bình cũ, không đình chỉ thi hành án khách sạn Green Star đã để lại hậu quả tài chính nặng nề, không chỉ đẩy doanh nghiệp của bà Phạm Thị Ngọc Tú vào vòng xoáy thiệt hại kéo dài nhiều năm, mà còn dẫn đến hiệu ứng domino trong hệ sinh thái của doanh nhân này.

Thiệt hại nặng nề

Trong vụ việc thi hành án liên quan DNTN Thương mại và Du lịch Green Star, điều khiến dư luận băn khoăn không chỉ là những sai phạm đã được cơ quan kiểm sát chỉ ra, mà còn là hậu quả kéo dài sau đó.

Công trình khách sạn Green Star không thể hoàn thiện, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng

Theo báo cáo thẩm định thiệt hại của một đơn vị độc lập được lập tháng 5/2026, các tổn thất phát sinh của DNTN Thương mại và Du lịch Green Star từ việc chậm đình chỉ thi hành án và chậm bàn giao tài sản của Chi cục THADS TP. Đồng Hới có thể đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, chỉ riêng khoản lãi phát sinh do quyết định tạm đình chỉ thi hành án bị cho là không đúng quy định lên tới 3,78 tỷ đồng. Khoản lãi phát sinh do chậm đình chỉ và chậm bàn giao tài sản tiếp tục đội thêm 7,7 tỷ đồng.

Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Việc chậm đình chỉ và chậm bàn giao tài sản khiến công trình khách sạn Green Star không thể hoàn thiện để đi vào hoạt động đúng thời hạn.

Báo cáo thẩm định xác định doanh nghiệp thất thu khoảng 20 tỷ đồng tiền phòng và 21 tỷ đồng từ các dịch vụ nhà hàng, cà phê, hội nghị. Ngoài ra còn hơn 6,4 tỷ đồng chi phí bảo vệ, canh gác tài sản và nhiều thiệt hại vật chất khác.

Mất mát lớn nhất không nằm trên sổ sách

Với doanh nghiệp, thiệt hại vật chất có thể tính toán được. Nhưng những tổn thất vô hình đôi khi còn nặng nề hơn nhiều. Báo cáo thẩm định cho rằng, việc không thể hoàn thành đi vào hoạt động trong thời gian dài đã làm mất cơ hội kinh doanh và xây dựng thương hiệu của khách sạn Green Star trên thị trường.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất điện gần 2.000 tỷ đồng bị chậm tiến độ do mất khả năng tiếp cận tín dụng.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn bị đẩy vào nguy cơ mất khả năng tiếp cận tín dụng. Theo đơn vị thẩm định, việc tài sản bị phong tỏa kéo dài khiến doanh nghiệp bị xếp vào nhóm nợ xấu, buộc phải tìm kiếm nguồn vốn đắt đỏ hơn hoặc đánh mất các cơ hội đầu tư quan trọng.

Hiệu ứng domino từ sai phạm của một vụ thi hành án

Điều đáng chú ý là hậu quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở Green Star. Báo cáo thẩm định chỉ ra việc phong tỏa tài sản tại Green Star đã trực tiếp làm suy giảm năng lực tài chính hệ sinh thái của nhà đầu tư, kéo theo ảnh hưởng tới Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt VNP quy mô gần 2.000 tỷ đồng có nguy cơ bị thu hồi, do không đáp ứng được các điều kiện về tiến độ.

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của bà Tú trước nguy cơ bị thu hồi do chậm tiến độ.

Đây là dạng thiệt hại thường ít được nhắc tới trong các vụ án dân sự và thi hành án. Một quyết định hành chính hoặc tố tụng kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới một cá nhân hay một tài sản cụ thể mà còn có thể tác động tới nhiều dự án, nhiều đối tác và hàng trăm lao động liên quan.

Trong phần kết luận, đơn vị thẩm định nhận định các sai phạm trong quá trình thi hành án là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng tê liệt tài chính của hệ sinh thái doanh nghiệp do bà Phạm Thị Ngọc Tú làm chủ, đồng thời kiến nghị thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước theo quy định.

Con số thiệt hại có thể được tính toán bằng các bảng biểu kế toán. Nhưng phía sau đó là nhiều năm khiếu nại, theo đuổi vụ việc, là những cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ và những dự án bị chậm lại.

Và đó cũng là câu hỏi còn bỏ ngỏ: Nếu kháng nghị của cơ quan kiểm sát được thực hiện đầy đủ ngay từ đầu, liệu Green Star có phải gánh chịu một hành trình tổn thất kéo dài đến vậy hay không?