Mô hình lạ ở Bắc Ninh: Đổi tiếng pô ồn ào lấy gạo thơm

TPO - Những ngày gần đây, nhiều thanh thiếu niên ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh chủ động mang pô xe độ gây ồn ào đến trụ sở công an giao nộp để đổi lấy những bao gạo thơm.

Buổi sáng giữa tháng Năm, sân trụ sở Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh đón một “vị khách” đặc biệt. Không phải người đến trình báo vụ việc hay làm thủ tục hành chính, mà là một thiếu niên ôm trên tay chiếc pô xe máy đã bị cắt, hàn, độ chế đến méo mó.

Đại úy Lương Văn Min, cán bộ Công an xã Tiên Lục, mỉm cười bước ra tiếp nhận chiếc pô độ, đồng thời là một bao gạo thơm 10kg được trao tận tay cùng lời động viên nhẹ nhàng.

Hình ảnh giản dị ấy đang trở thành câu chuyện được người dân Tiên Lục nhắc đến nhiều ngày qua. Bởi phía sau bao gạo là một cách làm rất mới, rất đời của lực lượng công an cơ sở nhằm kéo thanh thiếu niên ra khỏi những thú vui nguy hiểm.

Thanh thiếu niên đến trụ sở Công an xã Tiên Lục đổi pô xe độ lấy gạo thơm.

Thời gian gần đây, xã Tiên Lục xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên lắp pô độ, pô chế cho xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Từ thực tế đó, Công an xã Tiên Lục triển khai mô hình mang cái tên rất dân dã: “Đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm”.

Theo Đại úy Lê Quang Tùng - Phó Trưởng Công an xã Tiên Lục, thay vì chỉ xử lý vi phạm độ pô xe mô tô theo hướng cứng nhắc, lực lượng công an xã muốn chọn cách tuyên truyền gần gũi hơn để thanh thiếu niên tự giác thay đổi nhận thức.

“Mỗi chiếc pô độ được giao nộp, các em sẽ nhận lại 10kg gạo thơm. Giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa giáo dục, nhắc các em biết sống có trách nhiệm với cộng đồng”, Đại úy Tùng chia sẻ.

Mô hình được triển khai từ giữa tháng 5 và nhanh chóng lan truyền khắp xã. Điều đặc biệt là trước khi mang pô đến giao nộp, nhiều thanh thiếu niên còn chủ động nhắn tin cho công an xã xin được tham gia.

Mô hình đổi pô xe độ đổi gạo thơm được người dân địa phương ủng hộ.

Đến nay, đã có 8 thanh thiếu niên tự nguyện mang pô độ đến giao nộp. Những chiếc pô từng tạo ra âm thanh náo loạn giờ nằm im lặng trong kho tang vật của Công an xã Tiên Lục. Đổi lại, nhiều mái nhà có thêm bao gạo thơm cho bữa cơm gia đình và quan trọng hơn là sự yên tâm của cha mẹ.

Theo Đại úy Lê Quang Tùng, hiệu quả lớn nhất của mô hình không nằm ở số pô thu được, mà ở sự thay đổi trong nhận thức của thanh thiếu niên.

“Các em hiểu rằng tiếng pô ồn ào không thể hiện cá tính mà có thể gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Khi tự nguyện giao nộp, nghĩa là các em đã bắt đầu biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình”, Đại úy Tùng chia sẻ.

Từ thành công bước đầu, Công an xã Tiên Lục đang nghiên cứu mở rộng mô hình theo hướng vận động người dân giao nộp các loại dao kiếm tự chế, ná cao su, súng bắn chim, bình xịt hơi cay và nhiều vật dụng nguy hiểm khác để đổi lấy những phần quà thiết thực.