Gia Lai chi gần 1600 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiên tai

Tiền Lê

TPO - Do cách chi trả, giải thích về hỗ trợ thiên tai của phường Bình Định, tỉnh Gia Lai chưa phù hợp với thực tế (chi trả vài nghìn đồng cho mỗi hộ dân) gây dư luận trái chiều, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã công bố toàn bộ các hoạt động, kinh phí phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai cho người dân trên địa bàn.

Ngày 29/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết, tỉnh đã chi tổng kinh phí 1.587 nghìn tỷ đồng để kịp thời phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi thiên tai xảy ra vào năm 2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, với mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh quan điểm, không để người dân thiếu ăn, đói rét, không có chỗ ở, bệnh nhân được cứu chữa kịp thời và học sinh, sinh viên sớm trở lại trường.

Phường Bình Định tổ chức đối thoại lại với người dân vụ hỗ trợ kinh phí thiệt hại do thiên tai chỉ vài nghìn đồng.


Qua đó, huy động các nguồn lực để tổ chức xây dựng khẩn cấp 16 dự án cấp bách bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cho hơn 1.800 hộ dân. Đặc biệt, tỉnh ban hành chính sách và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị thiệt hại, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó, hỗ trợ các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà, nhà bị tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà, hư hỏng một phần 2 triệu đồng/nhà; hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men, chỗ ở tạm cho hộ mất nhà, hộ nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương. Riêng các hộ mất nhà cửa được rà soát bố trí tái định cư an toàn theo quy định.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng (trong vòng 3 tháng) cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh cũng hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng (trong vòng 3 tháng).

Toàn tỉnh Gia Lai huy động hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ hỗ trợ sửa chữa trạm y tế, trường học, các công trình công cộng, nhà ở cho người dân, dọn vệ sinh môi trường... giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 27.522 căn nhà, đạt 100% kế hoạch; hoàn thành xây dựng mới 100% số nhà bị sập đổ/cuốn trôi hoàn toàn do bão số 13 và đợt mưa lũ năm 2025.

Đến hết 31/12/2025, tỉnh đã chi tổng kinh phí 1.587 nghìn tỷ đồng để kịp thời phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 830 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính hơn 587,4 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa và hỗ trợ của các địa phương 170 tỷ đồng...

Những ngày qua, UBND tỉnh Gia Lai nhận được thông tin phản ánh về việc tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ cho người dân tại phường Bình Định. Có trường hợp người dân phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài nghìn đồng.

Về vụ việc này, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, mặc dù mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định, nhưng cách thức tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong Nhân dân và dư luận xã hội.

Ngay sau đó, UBND tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh và đề nghị địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân; tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận các khoản hỗ trợ có giá trị nhỏ.

#Gia Lai #thông tin trái chiều #thiên tai #hỗ trợ #kinh phí #bão lũ #khắc phục #phường Bình Định #hỗ trợ 2 nghìn đồng

