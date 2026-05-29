Dân vừa 'tố' bảng hiệu che khuất tầm nhìn, phường đến dẹp trong 'ba nốt nhạc'

Ngày 29/5, người dân phản ánh tại nút giao đường Trương Quang Được – Quảng Nam (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) có nhiều bảng hiệu đặt trên vỉa hè, một số bảng “trườn” xuống gần lòng đường, nằm ngay khúc cua làm khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Bảng hiệu đặt sai quy định trên vỉa hè, làm khuất tầm nhìn tại nút giao Trương Quang Được - Quảng Nam.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi phản ánh, lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại nút giao tháo dỡ, thu giữ những bảng hiệu đặt sai quy định.

Ông Lưu Xuân Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho hay ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định những bảng hiệu này che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, lực lượng chức năng của phường đã đến hiện trường để xử lý.

Gần 10 bảng hiệu tại khu vực này bị thu giữ. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản, làm việc với những hộ buôn bán có mặt tại đây, một số hộ cam kết sẽ tự tháo dỡ ngay trong chiều cùng ngày.

Theo quy định của thành phố, bảng hiệu không được đặt để trên vỉa hè, mà phải gắn, treo phía mặt tiền nhà.

Từ khi thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh, phường thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm. Các lực lượng nỗ lực hết mình để có mặt tại hiện trường sớm nhất, xử lý nhanh chóng nhất những phản ánh chính đáng, bức thiết của người dân.

﻿ Lực lượng chức năng "dẹp" bảng hiệu đặt sai quy định ngay sau khi tiếp nhận thông tin.

“Do địa bàn rộng, nhiều tuyến đường, trong khi nguồn lực có hạn nên thật sự quá tải. Trước mắt các lực lượng phải ưu tiên tuần tra, xử lý những tuyến đường chính, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, tuyến đường du lịch…Các tuyến đường còn lại phải nhờ tổ dân phố vận động ý thức người dân, cũng như người dân phản ánh để lực lượng chức năng nắm bắt kịp thời”, ông Hùng nói.

Đồng thời những khu vực bị “tố” đặt để bảng hiệu sai quy định, sau khi xử lý, lực lượng chức năng sẽ duy trì tuần tra để tránh tình trạng tái phạm.

Việc xử lý phản ánh của bà con trong “ba nốt nhạc” khiến người dân Đà Nẵng hài lòng, phấn khích và dành tặng nhiều lời khen.

Anh Nguyễn Vũ (phường Ngũ Hành Sơn) bày tỏ bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng có mặt tại nút giao Trương Quang Được – Quảng Nam để dẹp các bảng hiệu. Anh kể đã thấy những bảng hiệu này đặt trái quy định nhiều ngày, anh và một số người từng nhắc nhở nhưng các hộ buôn bán không nghe.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều bảng hiệu.

“Không ngờ lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin và xử lý chớp nhoáng, điều đó thể hiện chính quyền biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến chính đáng của người dân. Tôi mong cách làm này được duy trì, nhân rộng để bà con cùng góp sức đẩy lùi các hành vi làm mất an toàn, mỹ quan đô thị”, anh bày tỏ.