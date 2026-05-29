Những 'ụ đất' kỳ lạ trồi lên tại Quốc lộ 19

Ngày 29/5, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng rà soát, sửa chữa các hư hỏng mặt đường Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra hiện trường tuyến Quốc lộ 19, cơ quan này phát hiện nhiều vị trí mặt đường tiếp tục phát sinh hư hỏng như ổ gà, sình lún, bong tróc.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình; khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật để đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt. Đặc biệt là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê, các đoạn tuyến qua khu vực đô thị của phường An Phú, xã Đak Đoa và xã Mang Yang.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án nâng cấp Quốc lộ 19) có tổng chiều dài 143,6km, qua địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng từ vốn vay WB. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, được thi công vào tháng 8/2021 và hoàn thành vào cuối năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao cho UBND tỉnh Gia Lai quản lý theo quy định.