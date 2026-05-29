Những 'ụ đất' kỳ lạ trồi lên tại Quốc lộ 19

TPO - Nhiều vị trí mặt đường tiếp tục phát sinh hư hỏng như ổ gà, sình lún, bong tróc như những "ụ đất" trồi lên dọc Quốc lộ 19 tại Gia Lai đang gây mất an toàn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Quốc lộ 19 đoạn qua địa phận xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đang bị hư hỏng nghiêm trọng, các "ụ đất" trồi lên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Các "ụ đất" trồi lên khiến người tham gia giao thông qua lại không khỏi phàn nàn bởi con đường kém chất lượng.
Một điểm hư hỏng cho thấy phần nền đường rất yếu.
Theo ghi nhận, trên quãng đường khoảng 1km trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Đak Đoa có dày đặc các điểm mới hư hỏng, chưa được sửa chữa.
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường hư hỏng khó chịu, bức xúc bởi chất lượng đường không đảm bảo.
Ổ gà chi chít trên Quốc lộ 19.
Các điểm hư hỏng càng nặng, lộ rõ hơn khi có mưa.
Ngày 29/5, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng rà soát, sửa chữa các hư hỏng mặt đường Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra hiện trường tuyến Quốc lộ 19, cơ quan này phát hiện nhiều vị trí mặt đường tiếp tục phát sinh hư hỏng như ổ gà, sình lún, bong tróc.
Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình; khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật để đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt. Đặc biệt là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê, các đoạn tuyến qua khu vực đô thị của phường An Phú, xã Đak Đoa và xã Mang Yang.
Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án nâng cấp Quốc lộ 19) có tổng chiều dài 143,6km, qua địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng từ vốn vay WB. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, được thi công vào tháng 8/2021 và hoàn thành vào cuối năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao cho UBND tỉnh Gia Lai quản lý theo quy định.