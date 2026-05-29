Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Những 'ụ đất' kỳ lạ trồi lên tại Quốc lộ 19

Tiền Lê

TPO - Nhiều vị trí mặt đường tiếp tục phát sinh hư hỏng như ổ gà, sình lún, bong tróc như những "ụ đất" trồi lên dọc Quốc lộ 19 tại Gia Lai đang gây mất an toàn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

﻿tien-phong-4953.jpg
11.jpg
Quốc lộ 19 đoạn qua địa phận xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đang bị hư hỏng nghiêm trọng, các "ụ đất" trồi lên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
tien-phong-8270.jpg
Lớp nhựa đường "tơi xốp" bất thường﻿.
12.jpg
19.jpg
20.jpg
Các "ụ đất" trồi lên khiến người tham gia giao thông qua lại không khỏi phàn nàn bởi con đường kém chất lượng.
14.jpg
Lớp nhựa đường bong tróc như cát.
13.jpg
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong cho thấy, dọc Quốc lộ 19 dày đặc các điểm hư hỏng, chắp vá. Trong khi đó, việc nâng cấp Quốc lộ 19 vừa xong vào cuối năm 2024.
34.jpg
15.jpg
16.jpg
Một điểm hư hỏng cho thấy phần nền đường rất yếu.
28.jpg
﻿30.jpg
27.jpg
Theo ghi nhận, trên quãng đường khoảng 1km trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Đak Đoa có dày đặc các điểm mới hư hỏng, chưa được sửa chữa.
29.jpg
Đây cũng là tuyến đường có nhiều ô tô tải lớn qua lại.
22.jpg﻿
21.jpg
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường hư hỏng khó chịu, bức xúc bởi chất lượng đường không đảm bảo.
2-4007.jpg
4.jpg
5.jpg
31.jpg
Ổ gà chi chít trên Quốc lộ 19.
1.jpg
6.jpg﻿
3.jpg
Các điểm hư hỏng càng nặng, lộ rõ hơn khi có mưa.
img-3617.jpg
Dọc Quốc lộ 19 là vô số các điểm chắp vá, sửa chữa.
Quốc lộ 19 hư hỏng nghiêm trọng.

Ngày 29/5, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, vừa gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng rà soát, sửa chữa các hư hỏng mặt đường Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua kiểm tra hiện trường tuyến Quốc lộ 19, cơ quan này phát hiện nhiều vị trí mặt đường tiếp tục phát sinh hư hỏng như ổ gà, sình lún, bong tróc.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình; khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật để đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt. Đặc biệt là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê, các đoạn tuyến qua khu vực đô thị của phường An Phú, xã Đak Đoa và xã Mang Yang.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án nâng cấp Quốc lộ 19) có tổng chiều dài 143,6km, qua địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng từ vốn vay WB. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, được thi công vào tháng 8/2021 và hoàn thành vào cuối năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao cho UBND tỉnh Gia Lai quản lý theo quy định.

Tiền Lê
#Quốc lộ 19 #Gia Lai #hư hỏng đường #an toàn giao thông #sửa chữa đường #đường bộ #xe tải #kém chất lượng #tham gia giao thông #đường xấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe