Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miễn, giảm nhiều loại phí hàng không từ 1/7

Lộc Liên
Lộc Liên

TPO - Thông tư mới của Bộ Xây dựng sẽ miễn hoàn toàn hoặc giảm tới 50% phí cất - hạ cánh, điều hành bay cho các chuyến bay đào tạo, hãng hàng không mới và nhiều đường bay quốc tế, tạo thêm động lực phát triển thị trường hàng không trong giai đoạn tới.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo thông tư, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không kết hợp khai thác thương mại tại Việt Nam sẽ được miễn hoàn toàn phí sử dụng dịch vụ điều hành bay và phí cất, hạ cánh trong 36 tháng đầu kể từ ngày cơ sở đào tạo thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia thị trường vận chuyển hàng không cũng được hưởng chính sách giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh và điều hành bay do Bộ Xây dựng quyết định. Ưu đãi này được áp dụng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày hãng khai thác chuyến bay đầu tiên.

679098542-1382530013914494-4181313698806004310-n.jpg
Từ 1/7, các hãng hàng không mới tại Việt Nam được giảm 50% phí cất hạ cánh trong 3 năm đầu. Ảnh: NIA.

Nhằm kích cầu khai thác các đường bay quốc tế mới, Thông tư quy định giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh và điều hành bay đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ đi và đến những cảng hàng không chưa có hãng hàng không nào khai thác thường lệ trong ít nhất 12 tháng trước đó. Điều kiện để được hưởng ưu đãi là hãng hàng không phải duy trì khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng.

Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi được phân theo từng nhóm sân bay. Đối với các cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc và Cam Ranh, mức giảm được áp dụng trong 12 tháng. Trong khi đó, thời gian ưu đãi kéo dài 24 tháng đối với 17 cảng hàng không gồm: Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá.

Đối với các cảng hàng không mới, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình, chính sách ưu đãi 12 tháng sẽ được kích hoạt sau khi cảng đưa vào khai thác thương mại được 24 tháng. Các cảng hàng không mới khác cũng được áp dụng chính sách ưu đãi trong 24 tháng sau khi đã khai thác thương mại đủ 24 tháng.

Ngoài các chính sách nêu trên, các hãng hàng không còn được hưởng mức giảm từ 1,5-5% tùy theo tổng giá trị thanh toán dịch vụ hàng tháng ghi trên hóa đơn, được tính riêng cho hoạt động khai thác quốc tế và nội địa.

Trong trường hợp Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển các chuyến bay thường lệ sang khai thác tại một cảng hàng không khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển thị trường, các chuyến bay này sẽ được áp dụng mức giá bằng 90% mức quy định hiện hành trong thời gian 24 tháng.

Để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp, thông tư quy định nếu một chuyến bay đồng thời đáp ứng nhiều tiêu chí ưu đãi khác nhau thì hãng hàng không sẽ được áp dụng mức ưu đãi mang lại số tiền được giảm lớn nhất.

Lộc Liên
Lộc Liên
#dịch vụ hàng không #giá vé #hãng hàng không #chính sách ưu đãi #phí cất hạ cánh #phí điều hành bay #thị trường hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe