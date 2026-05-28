Thực hư Ai Cập miễn visa cho khách Việt

Thông tin Ai Cập triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam đang gây hiểu nhầm trên mạng xã hội. Thực tế, quốc gia này chỉ cấp thị thực cửa khẩu (visa on arrival).

Một tuần qua, trên nền tảng Facebook, TikTok xuất hiện nhiều bài viết, video với nội dung Ai Cập miễn visa cho khách Việt, chỉ cần mang theo hộ chiếu và dễ dàng nhập cảnh như đi các quốc gia Đông Nam Á đang miễn visa, chủ yếu do những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch đăng tải.

Diễn viên Đỗ Khánh Vân chụp ảnh tại kim tự tháp Ai Cập vào tháng 1. Ảnh: Đỗ Khánh Vân.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ những người quan tâm đến du lịch Ai Cập, bởi quốc gia Bắc Phi này vốn là một trong những điểm đến mơ ước của nhiều du khách Việt khi sở hữu các kỳ quan nổi tiếng thế giới, nền văn minh cổ đại cùng nhiều công trình mang tính biểu tượng.

Một số bài đăng về việc Ai Cập miễn visa gây hiểu nhầm trên MXH.

Tuy nhiên, Ai Cập không miễn visa cho khách Việt. Theo Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, từ ngày 21/5, công dân Việt Nam được cấp thị thực cửa khẩu (visa on arrival).

Du khách chỉ cần sở hữu hộ chiếu Việt Nam còn hạn trên 6 tháng, đóng lệ phí 25 USD tại sân bay nước sở tại để được cấp visa lưu trú tối đa 30 ngày. Hình thức này không xảy ra rủi ro bị từ chối nhập cảnh tại sân bay.

Trong trường hợp du khách muốn xin visa trước để đảm bảo chuyến đi, Đại sứ quán vẫn hướng dẫn nộp hồ sơ như thường lệ.

Trước đây, du khách thường nộp hồ sơ xin visa dán trước một tháng tại Đại sứ quán để dự phòng bổ sung giấy tờ, thời gian trả kết quả phổ biến khoảng 2 tuần. Đối với du khách từ TP.HCM, quá trình có thể mất thêm thời gian do trụ sở Đại sứ quán Ai Cập nằm tại Hà Nội.

Ngoài visa dán, theo quy định của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), khách Việt muốn xin visa cửa khẩu Ai Cập phải có visa còn hạn của các nước như Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand... hoặc khối Schengen.

Du khách Việt check-in tại các công trình của Ai Cập. Ảnh: Nguyễn Lan Hương.

Đặc điểm của visa on arrival là quy trình xin đơn giản và nhanh chóng, không cần chuẩn bị hồ sơ trước, tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro mất hộ chiếu khi gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên, loại visa này chỉ áp dụng cho nhập cảnh bằng đường hàng không. Tại sân bay, du khách phải chờ xét duyệt hồ sơ.

Những khách Việt có kế hoạch đến Ai Cập nên liên hệ Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam để được hướng dẫn chi tiết hoặc chủ động xác minh trực tiếp với hãng bay về điều kiện check-in và giấy tờ nhập cảnh được chấp nhận.

Ngoài ra, nếu lần đầu du lịch Bắc Phi, du khách nên đi theo tour để được công ty lữ hành hỗ trợ về hồ sơ.

Ai Cập có phần lớn lãnh thổ nằm tại Bắc Phi, cùng với bán đảo Sinai thuộc Tây Á. Nơi đây nổi tiếng với đại kim tự tháp Giza, tượng Nhân sư, cùng hệ thống các đền đài và lăng mộ đồ sộ xây dựng bằng đá. Ẩm thực Ai Cập pha trộn giữa nhiều món ăn đặc sản vùng Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, bờ biển đỏ - vịnh Naama là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những người thích lặn biển và khám phá đại dương.