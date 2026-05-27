Cười xỉu cảnh trùm khăn, đội nón kín mít đi... tắm biển

TPO - Nắng nóng gay gắt nên hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa tắm mát. Cảnh tắm biển khác lạ là nhiều người phải quàng khăn, che kín mặt, đội mũ nón để tránh nắng.
Dù là ngày đầu tuần nhưng càng về chiều, lượng người đổ về biển càng đông. Họ tắm thành từng nhóm dọc bãi biển trải dài.
“Từ khi các con bắt đầu nghỉ hè cũng là lúc thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng nên chiều nào gia đình chị cũng đưa con ra biển. Ở nhà rất nóng và ngột ngạt, ra biển vừa mát hơn, vừa để các cháu vui chơi”, chị Trang (phường Hạc Thành) cho hay. Trong ảnh, nhiều người già, trẻ nhỏ đi tắm biển đều trang bị mũ, nón, khăn đội đầu che nắng.
Nhiều du khách cho biết, dù lượng người đổ về rất đông nhưng biển Sầm Sơn vẫn là lựa chọn phù hợp để “trốn nóng” bởi khoảng cách di chuyển thuận tiện, dịch vụ đa dạng.