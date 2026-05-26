Hàng không - Du lịch

Nghệ An:

Mô tô nước chạy 'lạc' ở biển Cửa Lò, 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Thu Hiền

TPO - Ba doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước tại biển Cửa Lò bị xử phạt do đưa phương tiện hoạt động ngoài khu vực được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Ngày 26/5, ông Phùng Đức Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết, địa phương đã tổ chức làm việc với đại diện 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên, Công ty Du lịch Đại Dương và Công ty Du lịch Thương mại Dịch vụ để xử lý các vi phạm trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển.

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian qua, các doanh nghiệp này đã đưa mô tô nước hoạt động vượt ra ngoài phạm vi được cho phép, vi phạm quy định tại Nghị định 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Sau khi kiểm tra, UBND phường Cửa Lò đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức xử phạt dự kiến 25 triệu đồng/doanh nghiệp.

Hoạt động mô tô nước tại biển Cửa Lò.

Ngoài việc xử phạt, chính quyền địa phương yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về phạm vi hoạt động của mô tô nước, không để tái diễn tình trạng chạy vào khu vực đông người tắm biển; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, nếu tiếp tục tái phạm sau khi đã ký cam kết, các doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng.

Thực tế tại bãi biển Cửa Lò thời gian qua cho thấy, nhiều mô tô nước thường xuyên di chuyển ngoài vùng quy định, thậm chí áp sát khu vực du khách tắm biển, gây lo ngại về nguy cơ tai nạn và mất an toàn trong mùa du lịch cao điểm.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên từng bị xử phạt 25 triệu đồng vì hành vi đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài khu vực bến được cấp phép.

Hiện tại, bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ mô tô nước với tổng cộng 10 phương tiện đang hoạt động.

#mô tô nước #Cửa Lò #xử phạt #doanh nghiệp #an toàn du khách #bãi biển #giải trí

