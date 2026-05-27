Hé lộ hòn đảo Việt Nam được báo nước ngoài khen nức nở

TPO - Tạp chí CN Traveler giới thiệu đảo Cát Bà mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Đây là địa điểm phù hợp với các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn nhưng vẫn tối ưu ngân sách.

Tạp chí quốc tế Condé Nast Traveler (CN Traveler) vừa liệt kê 15 điểm đến phù hợp cho các cặp đôi trong chuyến đi trăng mật, với giá cả phải chăng, trong đó có đảo Cát Bà (Việt Nam). Theo chuyên gia du lịch Claire B. Soares, Việt Nam mang đến trải nghiệm xa xỉ với chi phí hợp lý, phù hợp với các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn nhưng vẫn tối ưu ngân sách.

Tạp chí CN Traveler giới thiệu quần đảo Cát Bà gồm 367 đảo lớn nhỏ nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long với diện tích hơn 260 km2. Đây là là điểm xuất phát tuyệt vời để khám phá kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng.

Cát Bà xác lập vị thế mới trên bản đồ nghỉ dưỡng biển đảo Việt Nam.

"Phần lớn đảo mang vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Bãi biển Cát Cò 3 có hình vòng cung với cát mịn và nước trong xanh, lặng sóng, nhìn ra một trong những hòn đảo đá vôi của vịnh Lan Hạ. Bãi biển là nơi lý tưởng để thư giãn và bơi lội", tạp chí mô tả.

Đây không phải lần đầu Cát Bà được báo chí quốc tế ca ngợi. Đầu năm 2026, CN Traveler xếp bãi tắm Cát Cò 3 vào nhóm những bãi biển tuyệt vời nhất.

Trong khi đó, National Geographic khẳng định Cát Bà là điểm đến phù hợp cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời và du lịch khám phá. Năm 2025, tạp chí này đưa Cát Bà vào danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời nhất Đông Nam Á.

Khu vực thung lũng Bướm hiện là địa điểm quen thuộc với cộng đồng đam mê leo núi nhờ hệ thống vách đá vôi hướng ra biển. Ngoài ra, trekking tại Vườn quốc gia Cát Bà hay chinh phục đỉnh Ngự Lâm cũng là trải nghiệm được nhiều du khách quốc tế ưa thích.

Hoạt động đặc biệt nhất tại đây phải kể đến chèo kayak ban đêm để ngắm hiện tượng sinh vật phù du phát sáng trên mặt nước. Đây được xem là trải nghiệm hiếm gặp, tạo nên sức hút riêng cho du lịch Cát Bà.

Theo nền tảng Agoda, Cát Bà là một trong những điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam đầu năm 2025.

Vịnh Lan Hạ nằm bao quanh quần đảo, được xem là “đảo ngọc thiên đường” ở Cát Bà. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng.

Nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà với hơn 360 đảo lớn nhỏ cùng hệ sinh thái đa dạng gồm rừng nguyên sinh, núi đá vôi và vùng biển rộng lớn. Đây là khởi nguyên của những danh thắng như Vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ, Vườn quốc gia Cát Bà, động Trung Trang, làng chài Cái Bèo.

Với giá trị địa chất và sinh thái đặc biệt, năm 2023, UNESCO đã được công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới, ghi nhận hệ thống núi đá vôi karst độc đáo cùng cảnh quan biển đảo hiếm có trên toàn cầu. Nhờ những giá trị ấy, Cát Bà mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm du lịch.

