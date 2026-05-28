Hàng không - Du lịch

Bên trong trận địa pháo hoa đội Việt Nam và Trung Quốc sắp khai hỏa

Duy Quốc - Văn Thuận

TPO - Hàng nghìn quả pháo đang được hai đội Việt Nam và Trung Quốc khẩn trương lắp đặt vào các ống phóng, kết nối với hệ thống điều khiển tự động, sẵn sàng khai hỏa trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) vào tối 30/5.

Đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc sẵn sàng cho đêm khai màn.
Tại khu vực bờ Tây sông Hàn (TP. Đà Nẵng), hàng nghìn quả pháo phục vụ đêm khai mạc DIFF 2026 được bảo quản nghiêm ngặt, bố trí theo từng khu vực riêng biệt, sẵn sàng cho đêm trình diễn khai màn. Với chủ đề “Thiên nhiên”, đội Đà Nẵng (Việt Nam) và Trung Quốc hứa hẹn mang đến màn so tài mãn nhãn, mở màn cho mùa lễ hội pháo hoa rực rỡ bên sông Hàn.
Dưới cái nắng gay gắt, đội ngũ kỹ thuật vẫn tất bật làm việc, cẩn thận lắp đặt từng ống pháo, căn chỉnh góc bắn và rà soát hệ thống điều khiển. Mọi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ màn trình diễn pháo hoa.
Đội Đà Nẵng tất bật chuẩn bị, sẵn sàng cho đêm khai mạc.
Với đội Đà Nẵng, sân khấu bên sông Hàn không chỉ là nơi trình diễn pháo hoa mà còn là không gian kể câu chuyện về thành phố bằng ánh sáng và âm nhạc. Khán giả có thể kỳ vọng vào những màn pháo hoa giàu cảm xúc, nơi không chỉ phô diễn kỹ thuật mà còn truyền tải câu chuyện về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Theo ông Nguyễn Nhật Vũ - Đội trưởng đội Đà Nẵng, năm nay đội của Việt Nam có nhiều thay đổi trong cách tiếp cận, từ kỹ thuật đến việc lựa chọn các loại pháo hoa với màu sắc đa dạng, phù hợp nội dung từng đêm trình diễn. Mục tiêu là mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, chạm đến cảm nhận của khán giả qua từng tiết mục.
Trong khi đó, đội Trung Quốc mang đến “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông) - màn trình diễn lấy cảm hứng từ ca khúc dân gian Trung Hoa “Hoa nhài”, kết hợp pháo hoa không khói chất lượng cao cùng những giai điệu đậm bản sắc Á Đông. Với thế mạnh về hiệu ứng ánh sáng mềm mại, tinh tế và khả năng vẽ chuyển động trên bầu trời, đội Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên phương Đông theo cách giàu chất thơ và đầy thi vị.
Những quả pháo đang được đội Trung Quốc khẩn trương lắp đặt, hoàn tất các công đoạn cuối cùng.
Ông Liang Weiming - Đội trưởng đội Trung Quốc - cho biết đội mang đến DIFF năm nay nhiều thiết bị mà các mùa trước chưa từng xuất hiện, cùng những ý tưởng và kỹ thuật mới. Những điểm đặc biệt này sẽ được thể hiện rõ nhất trong đêm khai mạc, để khán giả có thể trực tiếp chiêm ngưỡng. “Chúng tôi sẽ kết nối pháo hoa với thiên nhiên để tạo nên một màn trình diễn đặc sắc, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về văn hóa phương Đông cũng như văn hóa Trung Quốc”, ông Liang Weiming nhấn mạnh.
#pháo hoa Đà Nẵng #DIFF 2026 #lễ hội pháo hoa quốc tế #Việt Nam #Trung Quốc #chuẩn bị khai hỏa #Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026)

