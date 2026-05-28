Bên trong trận địa pháo hoa đội Việt Nam và Trung Quốc sắp khai hỏa

TPO - Hàng nghìn quả pháo đang được hai đội Việt Nam và Trung Quốc khẩn trương lắp đặt vào các ống phóng, kết nối với hệ thống điều khiển tự động, sẵn sàng khai hỏa trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) vào tối 30/5.
Đội Đà Nẵng tất bật chuẩn bị, sẵn sàng cho đêm khai mạc.
Với đội Đà Nẵng, sân khấu bên sông Hàn không chỉ là nơi trình diễn pháo hoa mà còn là không gian kể câu chuyện về thành phố bằng ánh sáng và âm nhạc. Khán giả có thể kỳ vọng vào những màn pháo hoa giàu cảm xúc, nơi không chỉ phô diễn kỹ thuật mà còn truyền tải câu chuyện về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Những quả pháo đang được đội Trung Quốc khẩn trương lắp đặt, hoàn tất các công đoạn cuối cùng.