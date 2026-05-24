'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.

Đêm khai mạc ngày 30/5 với cuộc gặp gỡ của Việt Nam 1 và Trung Quốc. Đêm 6/6 Việt Nam 2 và Pháp, đêm 13/6 Nhật Bản và Ý, đêm 20/6 Đức và Macau (Trung Quốc), đêm 27/6 Úc và Bồ Đào Nha. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ giành ngôi quán quân vào đêm 11/7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".