'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

TPO - Chỗ ngồi xem bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công một số toà nhà có giá bán gần 1.000.000 đồng/người. Riêng đêm chung kết, có nơi bán cao như vé ngồi ở trong khán đài.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công.
Anh L.M. , đại diện một ngôi nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay khu vực ban công sân thượng đặt gần 20 bàn, mỗi bàn 3 khách và hiện chỉ còn 4 bàn. Giá mỗi ghế 400.000 đồng, không kèm thức ăn, nước uống. "Bây giờ mới tìm mua chỗ xem pháo hoa thì hơi muộn rồi, chỗ đẹp người ra mua từ sớm. Nếu không nhanh tay thì ít hôm nữa thôi các chỗ ngồi xa ban công cũng 'cháy'", anh L.M. nói.
Hiện, các tòa nhà đã chuẩn bị không gian, bàn ghế cho khách đến xem và đặt chỗ. Chị Thu Oanh (42 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ, sau khi tham khảo một vòng, chị lắc đầu vì những chỗ đẹp giá quá "chát", chị đành tìm một vị trí tạm ổn với mức giá hơn 500.000 đồng/ghế cho gia đình.
Trên mạng xã hội, chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng các tòa nhà cao tầng cũng được rao sôi động.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.
Đêm khai mạc ngày 30/5 với cuộc gặp gỡ của Việt Nam 1 và Trung Quốc. Đêm 6/6 Việt Nam 2 và Pháp, đêm 13/6 Nhật Bản và Ý, đêm 20/6 Đức và Macau (Trung Quốc), đêm 27/6 Úc và Bồ Đào Nha. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ giành ngôi quán quân vào đêm 11/7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".