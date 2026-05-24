Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

'Bỏng tay' mua chỗ ngồi xem pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công

Yến Nhi - Thanh Hiền

TPO - Chỗ ngồi xem bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ban công một số toà nhà có giá bán gần 1.000.000 đồng/người. Riêng đêm chung kết, có nơi bán cao như vé ngồi ở trong khán đài.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5. Hàng loạt nhà cao tầng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, ngay sau lưng khán đài, rầm rộ bán chỗ ngồi xem "đại tiệc ánh sáng" từ ban công.

tp-xem-phao-hoa-dn-12.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, các tòa nhà cao tầng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo đã treo bảng bán chỗ ngồi xem pháo hoa﻿ từ sân thượng, ban công. Đại diện một tòa nhà cho hay từ đầu tháng, khách đã rầm rộ đặt chỗ, những chỗ gần ban công đã bán hết sạch, chỉ còn một vài ghế phía trong, tầm nhìn không được trọn vẹn. Ảnh: Yến Nhi.
tp-xem-phao-hoa-dn-3.jpg
Một ngôi nhà ngay sau lưng khán đài bố trí chỗ ngồi từ tầng 2 đến tầng 4 để bán cho khách. Tầng 2 có mức thấp nhất từ 150.000 đồng/ghế, tầng 3 và tầng 4 đồng giá 400.000 đồng/ghế đối với các đêm vòng loại. Riêng đêm chung kết, mức giá nâng lên 500.000 đồng/ghế và hiện chỉ còn khoảng 20 ghế. Mỗi tầng có sức chứa khoảng 50 người.
tp-xem-phao-hoa-dn-14.jpg
tp-xem-phao-hoa-dn-6.jpg
tp-xem-phao-hoa-dn-13.jpg
Anh L.M. , đại diện một ngôi nhà 3 tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay khu vực ban công sân thượng đặt gần 20 bàn, mỗi bàn 3 khách và hiện chỉ còn 4 bàn. Giá mỗi ghế 400.000 đồng, không kèm thức ăn, nước uống. "Bây giờ mới tìm mua chỗ xem pháo hoa thì hơi muộn rồi, chỗ đẹp người ra mua từ sớm. Nếu không nhanh tay thì ít hôm nữa thôi các chỗ ngồi xa ban công cũng 'cháy'", anh L.M. nói.
tp-xem-phao-hoa-dn-4.jpg
View ngắm pháo hoa lý tưởng từ tòa nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo. Có nhà ở đối diện sân khấu bán chỗ ngồi các đêm vòng loại đã chạm mốc 900.000 đồng/ghế. Riêng đêm chung kết, vị trí ghế ngồi ở tầng cao với tầm nhìn bao quát có giá lên tới 1.500.000 đồng/ghế - mức giá này tương đương giá vé﻿ khán đài ban tổ chức bán. Cụ thể, khán đài A3 và A4 đêm khai mạc và chung kết có giá 1.500.000 đồng/vé.
tp-xem-phao-hoa-dn-9.jpg
Cách đó không xa, một "khán đài sân thượng" khác định giá chỗ ngồi theo vị trí. Hàng ghế đầu không bị che khuất 700.000 đồng/ghế, càng lùi vào trong càng giảm, thấp nhất là 350.000 đồng/ghế, kèm theo bánh và nước.
tp-xem-phao-hoa-dn-11.jpg
tp-xem-phao-hoa-dn-10.jpg
Hiện, các tòa nhà đã chuẩn bị không gian, bàn ghế cho khách đến xem và đặt chỗ. Chị Thu Oanh (42 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ, sau khi tham khảo một vòng, chị lắc đầu vì những chỗ đẹp giá quá "chát", chị đành tìm một vị trí tạm ổn với mức giá hơn 500.000 đồng/ghế cho gia đình.
tp-xem-phao-hoa-dn-8.jpg
View từ ban công một tòa nhà ngay sau lưng khán đài A2. Đại diện một số nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo cho hay sở dĩ du khách muốn mua chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng vì không muốn quá đông đúc, ồn ào. Khi kết thúc đêm thi, họ cũng di chuyển ra về nhanh chóng hơn.
﻿1000017236.jpg
﻿1000017238.jpg
1000017237-3879.jpg
Trên mạng xã hội, chỗ ngồi xem pháo hoa từ ban công, sân thượng các tòa nhà cao tầng cũng được rao sôi động.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.

Đêm khai mạc ngày 30/5 với cuộc gặp gỡ của Việt Nam 1 và Trung Quốc. Đêm 6/6 Việt Nam 2 và Pháp, đêm 13/6 Nhật Bản và Ý, đêm 20/6 Đức và Macau (Trung Quốc), đêm 27/6 Úc và Bồ Đào Nha. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ giành ngôi quán quân vào đêm 11/7 với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Yến Nhi - Thanh Hiền
#“Bỏng tay” #chỗ ngồi #pháo hoa quốc tế Đà Nẵng #bán vé pháo hoa #đường Trần Hưng Đạo #Đà Nẵng #sông Hàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe