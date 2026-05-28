Khi thị trường ưu tiên sự bền vững, mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng 4 mùa bắt đầu lên ngôi

Nền kinh tế chăm sóc sức khỏe toàn diện (Wellness Economy) đang thúc đẩy xu hướng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tăng mạnh trên toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên hiệu quả vận hành và dòng tiền bền vững, các mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng khai thác bốn mùa như Tokyu Retreat tại Lynntimes Thanh Thủy đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Wellness economy - động lực kinh tế mới của thập kỷ

Theo Global Wellness Institute, kinh tế wellness toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 6,3 nghìn tỷ USD năm 2023 và dự báo có thể chạm ngưỡng 9 nghìn tỷ USD vào năm 2028. Trong đó, du lịch chăm sóc và phục hồi sức khỏe đang nổi lên như một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất hậu đại dịch, đặc biệt ở nhóm khách trung và thượng lưu đô thị.

Không gian sự kiện và giải trí Lynntimes Thanh Thủy thu hút hàng nghìn lượt khách, góp phần duy trì nhịp vận hành liên tục quanh năm.

Tại châu Á, xu hướng này gắn liền với văn hóa ngâm khoáng nóng như onsen của Nhật Bản hay jjimjilbang của Hàn Quốc, những mô hình đã được phát triển thành hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh suốt hàng trăm năm. Theo giới chuyên gia, giá trị của wellness không chỉ nằm ở tài nguyên khoáng nóng mà còn ở khả năng hình thành chuỗi dịch vụ lưu trú, trị liệu, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa để duy trì dòng khách quanh năm.

Tại Việt Nam, dư địa phát triển của phân khúc nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe vẫn còn lớn. Năm 2025, cả nước đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Trong bức tranh đó, Thanh Thủy (Phú Thọ) đang nổi lên như một điểm đến wellness ven đô của miền Bắc nhờ lợi thế nguồn khoáng nóng Radon tự nhiên quý hiếm.

Năm 2025, khu vực này đón khoảng 900.000 lượt khách trong tổng số 14,5 triệu lượt khách đến Phú Thọ, doanh thu du lịch và dịch vụ đạt khoảng 670 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu cho thấy tiềm năng phát triển của mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh nhu cầu phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần ngày càng gia tăng.

Tokyu Retreat: Từ khoáng nóng Radon đến hệ sinh thái nghỉ dưỡng khai thác bốn mùa

Nằm cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển, Tokyu Retreat thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) được phát triển trên nền nguồn khoáng nóng Radon quý hiếm với nhiệt độ ổn định từ 37- 53°C. Theo quy hoạch vùng Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trục Ba Vì - Suối Hai - Phú Thọ được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, tạo dư địa dài hạn cho các mô hình nghỉ dưỡng ven đô.

Không gian cảnh quan Tokyu Retreat - nơi kiến trúc Nhật Bản hòa quyện với thiên nhiên bản địa, tạo nền tảng cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng bốn mùa.

Điểm đáng chú ý của Tokyu Retreat không chỉ nằm ở tài nguyên khoáng nóng mà ở cách vận hành hệ sinh thái khai thác bốn mùa. Nếu mùa thu đông là giai đoạn cao điểm của nhu cầu ngâm khoáng và phục hồi sức khỏe, thì mùa xuân hè lại hướng tới nhóm khách gia đình, nghỉ dưỡng cuối tuần và trải nghiệm văn hóa. Dịp cuối tuần và cuối năm, tổ hợp đồng thời đón lượng lớn khách doanh nghiệp tổ chức hội nghị, sự kiện. Theo giới phân tích, việc phân bổ dòng khách theo nhiều nhóm nhu cầu khác nhau giúp giảm tính mùa vụ - bài toán vốn là điểm nghẽn của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc.

Tokyu Retreat hưởng lợi trực tiếp từ Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy đang vận hành.

Để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, Lynntimes Thanh Thủy liên tục tổ chức các hoạt động kinh tế đêm, lễ hội và sự kiện cộng đồng như “Mạch nguồn khoáng nóng”, “Giọt hồng Cội Việt”, chuỗi trải nghiệm văn hóa Nhật Bản hay chợ nông sản cuối tuần. Hiện tổ hợp ghi nhận khoảng 35.000–40.000 lượt khách mỗi tháng, tạo nền tảng vận hành thực tế cho toàn dự án.

Trên nền hệ sinh thái đã vận hành, chủ đầu tư triển khai hai phương án khai thác dành cho chủ sở hữu gồm chương trình ủy thác kinh doanh theo cơ chế chia sẻ doanh thu 50/50 hoặc chương trình thuê lại biệt thự tối thiểu 5 năm với mức cam kết từ 50–105 triệu đồng/tháng tùy loại hình biệt thự. Bên cạnh đó, khách hàng còn được lựa chọn gói nâng cấp bể bơi khoáng trị giá 650 triệu đồng hoặc khấu trừ trực tiếp 500 triệu đồng vào giá bán, đồng thời được miễn phí 5 năm phí quản lý, tặng gói nghỉ dưỡng trị giá 200 triệu đồng và thẻ Onsen Fuji Priority SVIP định danh cá nhân.

Toàn bộ hoạt động vận hành do Lynntimes Hospitality Management đảm nhận theo tiêu chuẩn Mỹ cùng hệ thống báo cáo khai thác định kỳ nhằm tăng tính minh bạch cho chủ sở hữu.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên hiệu quả vận hành và khả năng tạo dòng tiền dài hạn, giới chuyên gia cho rằng dòng vốn bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm gắn với nhu cầu thực và mô hình khai thác bền vững.

Thay vì tập trung vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn tới những tài sản có thể vận hành thực tế, duy trì công suất khai thác ổn định và hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng dài hạn của ngành du lịch chăm sóc sức khỏe. Đây cũng được xem là một trong những lý do khiến các mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng vận hành bốn mùa ngày càng nhận được sự quan tâm trên thị trường.