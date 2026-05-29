Cưỡng chế tháo dỡ khu du lịch trái phép ở Phú Quốc

TPO - Liên quan các sai phạm đất đai tại khu du lịch The Peak trên núi Điện Tiên (Phú Quốc), các cá nhân vi phạm đang tiến hành tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương cho biết, nếu không chấp hành đầy đủ các quyết định xử phạt và biện pháp khắc phục, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện vào ngày 3/6 tới.

Chiều 29/5, Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại vườn hoa The Peak trên núi Điện Tiên đang thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm, theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trường hợp các cá nhân không tự nguyện chấp hành, UBND đặc khu Phú Quốc sẽ tổ chức cưỡng chế vào ngày 3/6 tới.

Cổng vào khu The Peak trên núi Điện Tiên, được xây lấn chiếm đất công và đất rừng.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Lê Trọng Đ. (SN 1982, ngụ Phú Quốc) từng vi phạm trong lĩnh vực đất đai và bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu phố 1, Dương Đông. Sau đó, ông Đ. cho ông Trần Văn L. (SN 1974, ngụ TPHCM) thuê lại khu đất để kinh doanh vườn hoa The Peak, phục vụ du khách tham quan, ăn uống và chụp ảnh.

Khu vực này nằm trên núi Điện Tiên, là điểm ngắm cảnh có tầm nhìn bao quát biển và núi rừng Phú Quốc từ trên cao.

Tháng 12/2024, UBND phường Dương Đông (TP. Phú Quốc cũ) lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ. trong lĩnh vực đất đai. Đến cuối tháng 1/2025, ông Đ. bị UBND TP. Phú Quốc xử phạt do xây dựng không đúng quy hoạch với diện tích 69m²; lấn chiếm 257m² đất công và 501m² đất rừng phòng hộ.

Ngày 20/5/2025, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ. Ngoài việc bị cưỡng chế khấu trừ gần 149 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng, ông này còn bị buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Toàn cảnh vườn hoa The Peak.

Đến ngày 17/11/2025, UBND đặc khu Phú Quốc tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đ. do vi phạm các quy định về sử dụng đất. Theo đó, ông Đ. phải khôi phục hiện trạng ban đầu đối với 604m² đất vi phạm, đồng thời nộp lại hơn 2,6 triệu đồng là khoản lợi bất hợp pháp từ vi phạm mà có.

Đối với ông Trần Văn L., ngày 27/11/2025, UBND đặc khu Phú Quốc ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến 4 hành vi vi phạm.

Cụ thể, ông L. bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu đối với diện tích 5.146m² đất và nộp lại hơn 190 triệu đồng lợi bất hợp pháp. Ngoài ra, ông này còn phải khôi phục hiện trạng đối với 2.622m² đất khác; tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, nộp lại tiền thu lợi từ vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, hiện các cá nhân liên quan đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục giám sát, trường hợp không chấp hành đầy đủ các quyết định đã ban hành sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.