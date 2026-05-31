Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc

Hoài Nam

TPO - Khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 31/5, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, tại cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Đức Quang vừa xảy ra vụ cháy xe tải. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 89H-085.xx do tài xế Nguyễn Thanh Hiếu (29 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển di chuyển trên cao tốc Bắc – Nam. Khi xe di chuyển đến, đoạn qua xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế Nguyễn Thanh Hiếu đã nhanh chóng điều khiển xe tấp vào lề đường và thoát khỏi cabin an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Bắc Nam.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, cứu nạn cứu hộ và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn trên tuyến cao tốc.

Ngọn lửa bao trùm xe tải.
Xe tải bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Sau một thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe tải đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

