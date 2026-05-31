Thót tim clip bé trai 12 tuổi lái ô tô qua nhiều hẻm ở Đắk Lắk, va quẹt taxi

TPO - Lợi dụng lúc chủ xe để quên chìa khóa trên ô tô, một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đã tự lái xe chạy qua nhiều con hẻm rồi va quẹt taxi, khiến nhiều người thót tim.

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai tự lái ô tô đang đỗ trước nhà dân rồi điều khiển phương tiện di chuyển qua nhiều con hẻm. Nhiều camera an ninh và camera hành trình cũng ghi lại cảnh bé trai cầm lái, khiến người xem không khỏi thót tim.

Chiều 31/5, chị N.H. (33 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bé trai 12 tuổi điều khiển ô tô chạy qua nhiều con hẻm trên địa bàn.

Theo chị H., khoảng 10h ngày 30/5, chồng chị chở con về nhà rồi dừng ô tô trước cửa nhưng để quên chìa khóa trên xe. Lợi dụng lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống cách nhà vài con hẻm đã mở cửa, lên xe và tự lái về nhà mình.

Camera an ninh và nhiều camera hành trình ghi lại cảnh bé trai điều khiển ô tô đi qua nhiều tuyến hẻm nhỏ. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe xảy ra va quẹt nhẹ với một taxi.

Sau khi phát hiện sự việc, tài xế taxi đã yêu cầu bé trai xuống xe để hỏi rõ nguồn gốc phương tiện rồi đưa cháu quay lại nhà chị H. thông báo.

Chị H. chia sẻ: "Ban đầu gia đình rất ngỡ ngàng, không nghĩ một bé trai 12 tuổi lại có thể tự lái ô tô. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đây là sự thật".

Theo chị H., vụ việc chỉ khiến ô tô bị trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, khi biết bé trai có hoàn cảnh đặc biệt, tâm lý không ổn định và gia đình khó khăn nên chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Chị H. cho biết, rất may thời điểm xảy ra sự việc đường khá vắng, ít người qua lại nên không dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Sau vụ việc, gia đình chị cũng rút kinh nghiệm, không còn chủ quan để chìa khóa trên ô tô như trước.

Theo chị H., việc đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người nâng cao cảnh giác, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.