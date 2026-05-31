Phim có Ngọc Trinh không bán được vé nào

TPO - Sau gần ba tuần phát hành, "Thẩm mỹ viện âm phủ" rơi vào cảnh ảm đạm, không bán được vé nào ngày 31/5. Bức tranh phòng vé cuối tuần tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh, "Doraemon" một mình dẫn đầu còn nhiều phim Việt chật vật giữ suất chiếu.

Ngày cuối tuần 31/5, thị trường rạp Việt thu khoảng 16 tỷ đồng. Trường hợp gây chú ý nhất thuộc về Thẩm mỹ viện âm phủ - bộ phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh, Xuân Lan. Sau gần ba tuần ra rạp, tác phẩm chỉ còn duy nhất một suất chiếu nhưng không bán được bất kỳ vé nào trong ngày, doanh thu bằng 0.

Hiện, tổng doanh thu cộng dồn đạt khoảng 12,66 tỷ đồng, phản ánh sự hụt hơi rõ rệt của bộ phim giữa lúc cuộc cạnh tranh ngoài rạp ngày càng khốc liệt.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Thẩm mỹ viện âm phủ rơi xuống nhóm cuối bảng doanh thu ngày. Việc suất chiếu giảm mạnh, không còn khả năng bán vé cho thấy phim sớm rời rạp. Giữa lúc dòng phim kinh dị Việt vài năm gần đây liên tục xuất hiện tác phẩm doanh thu hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, mức tổng thu hơn 12 tỷ đồng của dự án được xem là thất bại của dòng phim này.

Ở chiều ngược lại, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển tiếp tục thống trị phòng vé cuối tuần. Riêng ngày 31/5, phim thu hơn 9,1 tỷ đồng, bán 89.706 vé/3.934 suất chiếu. Sau hơn một tuần phát hành, tổng doanh thu của tác phẩm vượt 144,8 tỷ đồng, trở thành đầu tàu kéo khán giả tới rạp cuối tháng 5.

Xếp thứ hai trong ngày là Ngôi đền kỳ quái 5 với khoảng 1,96 tỷ đồng doanh thu, tương ứng 21.219 vé bán ra/1.678 suất chiếu. Bộ phim kinh dị hài của Thái Lan đạt tổng doanh thu hơn 9,64 tỷ đồng và vẫn duy trì sức mua ổn định nhờ hiệu ứng cuối tuần.

Trong nhóm phim Việt, Ốc mượn hồn là tác phẩm có doanh thu ngày khả quan nhất khi mang về khoảng 1,34 tỷ đồng từ hơn 14.000 vé/1.339 suất chiếu. Sau ba ngày phát hành, phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đạt gần 6 tỷ đồng doanh thu cộng dồn.

Từng tạo cú hích lớn ngoài phòng vé, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng bước vào giai đoạn giảm nhiệt. Dù tổng doanh thu đã vượt 201,1 tỷ đồng, phim chỉ thu khoảng 42,7 triệu đồng trong ngày 31/5 với 600 vé bán ra/58 suất chiếu.

Ở nhóm cuối bảng, nhiều phim Việt rơi vào cảnh doanh thu nhỏ giọt. Một thời ta đã yêu thu khoảng 8,26 triệu đồng với 91 vé/9 suất chiếu, tổng doanh thu mới hơn 2 tỷ đồng. Hẹn em ngày nhật thực đạt hơn 8 triệu đồng từ 59 vé/4 suất chiếu, trong khi Anh hùng ghi nhận khoảng 3,7 triệu đồng doanh thu/43 vé bán ra.

Đại tiệc trăng máu 8 gần như khép lại hành trình tại rạp. Bộ phim chỉ bán được 4 vé trong ngày, tương ứng 392.000 đồng doanh thu/1 suất chiếu. Tổng doanh thu cộng dồn dừng ở khoảng 33 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng hoàn vốn của một dự án thương mại quy mô lớn.